Cristiano Ronaldo'nun milyar dolarlık anlaşmaları tehlikede

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo hakkındaki tecavüz iddiaları sürerken, oyuncunun sponsorları süreci yakından takip ettiklerini açıkladı. En önemli açıklama ise 2016'da oyuncu ile ömür boyu sürecek 1 milyar dolarlık anlaşmaya imza atan Nike'tan geldi.

Amerikalı eski bir öğretmen Kathryn Mayorga'nın Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayette bulunması yıldız oyuncunun sponsorluk anlaşmalarını da tehlikeye attı. Ronaldo iddiaları, "Tecavüz, olduğum ve inandığım her şeye tezat olan iğrenç bir suç" diye yalanlarken, 2013'ten bu yana oyuncunun sponsurluğunu yapan ve en büyük gelir kaynağı Nike, süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.

Oyuncu ile 2016'da 1 milyar dolarlık ömür boyu sponsorluk anlaşması imzalayan Amerikalı spor giyim firmasından yapılan açıklamada, "Rahatsızlık veren iddialardan derin endişe duyuyoruz ve olayı yakından takip etmeye devam edeceğiz" denildi. Ronaldo hakkında açılan soruşturmanın olası bir aleyhte sonuçta Nike'ın sponsorluğu sonlandıracağı kaydedildi.

Ronaldo'nun bir diğer önemli sponsoru video oyunları üreticisi EA Sports da olayı yakından takip ettiklerini açıkladı. FIFA 2018 ile 2019 kapağında Ronaldo'ya yer veren EA Sports'tan AP'ye yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo'ya karşı iddialarla ilgili endişe verici haberleri gördük. Kapak isimlerimizin ve marka elçilerimizin EA değerleriyle tutarlı bir davranış sergilemesini bekliyoruz ve durumu yakından takip ediyoruz" denildi.

Avukat Leslie Mark Stovall, Ronaldo'nun müvekkili Kathrin Mayorga’ya tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Las Vegas Polis Departmanı, "Eylül 2018 itibariyle dava bir kez daha açıldı. Dedektiflerimiz, kurbanın ifadeleri doğrultusunda araştırmalarına başladı" açıklamasını yaptı.

Ronaldo'nun avukatları olayı ilk olarak yayınlayan Alman Der Spiegel gazetesi aleyhine dava açılacağını duyurdu.

33 yaşındaki oyuncu daha sonra Twitter adresinden, "Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum" şeklinde konuştu.

Ronaldo, konuyla ilgili açılan soruşturmayla ilgili "Rahat olan vicdanım ile, soruşturmanın sonuçlarını sükunet içerisinde bekliyor olacağım" ifadelerini kullandı.