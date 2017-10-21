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Spor

Cristiano Ronaldo'dan Portekiz'deki yangın mağdurlarına yardım

'Bağış ve yardımlarıyla' da bilinen Portekizli yıldız, ülkesindeki yangında yaralananları unutmadı

21 Ekim 2017 17:29

Real Madrid'in ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, ülkesinde yaşanan yangın felaketinde yaralanan 300'ün üzerinde insanın tedavisini üstlendi. Haberi, Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro da kişisel Facebook sayfası üzerinden doğruladı.

Portekizli yıldızın, ülkesinde yaşanan yangın felaketinde zarar gören insanların tedavi masraflarını üstlendiği ortaya çıktı. Golcü oyuncunun kız kardeşi Katia Aveiro, Facebook’ta bir fan sayfasında gündeme gelen yardım iddialarını “İşte bu. İyi geceler” ifadelerini kullanarak onayladı ve sayfasında paylaştı.

Portekiz’in Pedrogao Grande bölgesinde 62 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketinde 300’ün üzerinde insan da yaralandı. Ronaldo’nun, yaralanan insanların tüm tedavi ve ilaç masraflarını karşıladığı öğrenildi.

 

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