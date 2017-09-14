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Spor

Cristiano Ronaldo yine boş geçmedi 

Şampiyonlar Ligi'nde son 6 sezon da ilk maçlarda hep gol attı  Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA)  Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar attığı 107 gol ile en çok gol atan isim olan Cristiano Ronaldo açılış haftalarına da boş geçmiyor

14 Eylül 2017 13:50

Şampiyonlar Ligi\'nde son 6 sezon da ilk maçlarda hep gol attı 

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) 

Şampiyonlar Ligi\'nde şu ana kadar attığı 107 gol ile en çok gol atan isim olan Cristiano Ronaldo açılış haftalarına da boş geçmiyor. Son 5 sezondur tüm açılış maçlarında gol atma başarısını gösteren Portekizli yıldız dün de takımı adına attığı 2 golle bu istatistiğini devam ettirdi. Takımı Real Madrid\'in APOEL\'i 3-0 yendiği maçta ilk 2 golü atan Ronaldo toplamda ilk maçlarda attığı gol sayasını 11\'e çıkardı. 
Şampiyonlar Ligi\'nde Ronaldo\'nun 2012-13 sezonundan beri açılış maçlarında attığı goller şu şekilde:

2012-13 Manchester City (1 gol)
2013-14 Galatasaray (3 gol)
2014-15 Basilea (1 gol)
2015-16 Shakhtar (3 gol)
2016-17 Sporting (1 gol)
2017-18 APOEL (2 gol)
 

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