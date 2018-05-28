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Spor

Cristiano Ronaldo yeniden Manchester United'a 

İSTANBUL,(DHA) Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımından ayrılmaya hazırlanıyor

28 Mayıs 2018 16:36

İSTANBUL,(DHA)

Real Madrid\'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Eski takımı Manchester United\'a dönmeyi planlayan Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinden sonra yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyali vermişti. 
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Cristiano Ronaldo Premier Lig\'e dönüş için Manchester United\'ın teklifini kabul etti. Portekizli yıldızın daha önce United\'a söz verdiğini ve bu nedenle Manchester\'a gideceğini iddia etti. 
Manchester United\'ın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, 3 sezon boyunca Real Madrid\'te Cristiano Ronaldo ile çalıştı. Portekizliler, burada  bir LaLiga, bir İspanya Süper Kupa  bir de İspanya Kral Kupası kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca aynı ülkenin vatandaşı olan ikili, Manchester\'da tekrardan aynı takımda başarı yakalamak için beraber çalışmaya yakın.  
Öte yandan Paris Saint-Germain\'in de Ronaldo\'yu kadrosunda görmek istediği biliniyor.

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