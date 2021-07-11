Cristiano Ronaldo, yeni otelini New York'ta açtı

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, futbol topuyla kazandığı ünü saha dışında parlatmaya devam ediyor. Hotel yatırımını genişleten Portezkizli yıldız, yeni işletmesini ABD'de açtı.

Ronaldo Madeira, Lizbon ve Madrid'deki otellerinden sonra şimdi 'Pestana CR7' hotelini New York Times Meydanı'nda hizmete sunuyor.

Avrupa dışındaki ilk şubesinin açılışını sosyal medya hesaplarından paylaşan 36 yaşındaki yıldız, "Sizi New York'taki yeni hotelim Pestana CR7 Times Square ile tanıştırmak için ne büyülü bir tarih, 07.07. Şimdi rezervasyon yapın ve şehirdeki en iyi lokasyondaki en havalı yeni oteli keşfedin!" notunu düştü.

Hotelin web sitesine göre, Pestana CR7 Times Square'da bir gece 91 ABD Dolar'ı (77 Euro) karşılığında rezerve edilebiliyor. Diğer odalar gecelik yaklaşık 140 Euro.

Uyumayan şehir New York'ta bulunan hotel, 24 saat resepsiyon hizmeti sunuyor ve otelin lobi alanı Cristiano Ronaldo fotoğraflarıyla dolu.

Hotelde spor salonu, otopark ve iş toplantıları ve etkinlikler için özel odalar mevcut.