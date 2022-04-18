Cristiano Ronaldo, yeni doğan oğlunu kaybettiğini duyurdu

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, yeni doğan ikizlerinden oğullarının vefat ettiğini, kızlarının ise sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini açıkladı.

Ronaldo-Rodriguez çiftinin paylaşımı şu şekilde:

“Oğlumuzun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü içinde duyuruyoruz. Bu anne-babanın yaşayacağı en büyük acı… Kız bebeğimizin doğması, bize bu acı habere dayanma gücü, biraz umut ve mutluluk veriyor.

Doktorlara ve hemşirelere çabaları için teşekkür ediyoruz. Yaşadığımız kayıp nedeniyle yıkılmış durumdayız ve bu zor dönemde mahremiyetimize saygı duyulmasını rica ediyoruz.

Oğlumuz artık bizim meleğimiz… Seni daima seveceğiz.

Cristiano Ronaldo & Georgina Rodriguez”

Cristiano Ronaldo’nun kaç çocuğu var?

2010 senesinde ilk kez baba olan Ronaldo’nun, 2’si kız, 2’si erkek olmak üzere 4 çocuğu var. Ronaldo’nun 4 çocuğunun 3’ü taşıyıcı anneden dünyaya gelmiştir. İlk çocuğu Cristiano Ronaldo JR.’ı kucağına alan Ronaldo, oğlunu Madrid’te annesi ve ailesi ile birlikte büyüttü. 2017 yılında model sevgilisi Georgina Rodriguez’den Alana Martina adını koyduğu bir kızı olan Ronaldo’nun, aynı senede taşıyıcı anneden ikiz çocukları daha doğdu. Eva ve Mateo adlı ikiz bebeklerin annelerinin kimliği ise hiçbir zaman öğrenilemedi.

Ronaldo, 28 Ekim 2021 tarihinde bir paylaşımda bulunarak Georgina Rodriguez’den ikiz çocukları olacağını duyurmuştu.