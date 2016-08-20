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Kültür-Sanat

Cristiano Ronaldo ve Justin Bieber beyaz perdede buluşuyor

Filmde David Beckham’ın da yer alacak

20 Ağustos 2016 21:19

Futbol ve müzik dünyasının iki süper starı Cristiano Ronaldo ve Justin Bieber, Goal sersinin devamında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Kanadalı şarkıcı Justin Beiber ile aynı filmde oynayacak. Goal serisinin devamı olacak olan film, 2017’nin Mart ayında çekilmeye başlayacak.

Sinema dünyası muhteşem bir buluşmaya hazırlanıyor. Cristiano Ronaldo ve Justin Bieber, aynı filmde rol almaya hazırlanıyor. Yapımcılar, 100 milyon sterlinlik dev bütçeye sahip olacak filmde oynaması için Bieber’ı ikna etmeye çalışıyor.

Goal serisinin devamı niteliğindeki film için Real Madrid kulübü ile yapılan görüşmeler olumlu geçti. İspanyol devi, Ronaldo’nun filmde rol almasına ve Santiago Barnebau Stadı’nda çekim yapılmasına izin verdi. Ronaldo dışında aralarında David Beckham’ın da yer aldığı birçok ünlü futbol adamının rol alacağı filmin çekim tarihi ise Mart 2017 olarak belirlendi.

Filmde Los Angeles’da genç bir futbolcunun kısa sürede yükselişi konu edilecek. Dünyanın en popüler kulübüne transfer süreci ve bu genç futbolcunun yaşadıkları  anlatılacak. Bieber ile görüşmelerde sona yaklaşan yapımcılar, Kanadalı süperstarın teklifi kabul etmesinin ardından film ile ilgili çalışmalara hız verecekler.

Yetkililer, 2017 yılının filmi olarak baktıkları projenin hasılat rekoru kıracağını tahmin ediyorlar.

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