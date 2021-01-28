Cristiano Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez'in yaptığı tatil incelemeye alındı

Süper yıldız Cristiano Ronaldo'ya eşi Georgina Rodriguez ile yaptığı kısa tatile yönelik İtalyan güvenlik güçleri, ülkedeki Koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilmiş olabileceği gerekçesiyle inceleme başlattı.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Ronaldo'nun eşiyle 26 ve 27 Ocak tarihlerinde ülkenin kuzeyinde kış turizminin merkezlerinden Courmayeur'a gitmesi, İtalyan güvenlik güçlerinin incelemesine takıldı.

Ronaldo'nun eşinin doğum günü olması sebebiyle ünlü çiftin Courmayeur'a gittikleri, Georgina Rodriguez'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

Çiftin yaşadığı Piyemonte ile tatile gittikleri Valle d'Aosta'nın Covid-19 açısından ülkede bölgesel bazda uygulanan risk kategorisinde "turuncu" renkte yer alması ve kurallar gereği bu bölgeler arasında seyahatin yasak olması sebebiyle yolculuk tepki çekti.

Sosyal medyada bu tatil eleştiri konusu olurken, Rodriguez'in bir süre sonra Courmayeur'dan yaptığı paylaşımları sildiği belirtildi.

La Stampa gazetesinde de ünlü çiftin seyahat yasağı ihlali gerekçesiyle para cezası alabileceği yazıldı.

Portekiz Milli Takımı'nın kampındayken Covid-19 testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'nun, bu şekilde 14 Ekim 2020'de ambulans uçakla ülkesinden Torino'ya dönmesi de İtalya'da tartışma konusu olmuştu.