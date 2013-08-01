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Spor

Cristiano Ronaldo Twitter'da 20 milyon sınırını aştı

Oynadığı futbolun yanı sıra attığı her adım olay olan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Twitter'da da popüler

01 Ağustos 2013 14:54

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Twitter'da 20 milyon takipçiyi aşan ilk sporcu oldu

Twitter'ı aktif olarak kullanan yıldız futbolcu, 20 milyon takipçiye ulaşan ilk sporcu oldu. Ronaldo'nun Facebook sayfası ise 59 milyon kez beğenilmiş durumda.

Yıldız ismin Twitter'daki en yakın takipçisi ise 16 milyon ile Brezilyalı Kaka. Futbolcular dışında ise NBA yıldızı LeBron James'in 10, Shaquille O'Neal'in ise 7.5 milyon takipçisi var .

Liste, Neymar(7.7), Ronaldinho (6.8), Wayne Rooney (6.7) şeklinde devam ediyor.

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