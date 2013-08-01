Cristiano Ronaldo Twitter'da 20 milyon sınırını aştı

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Twitter'da 20 milyon takipçiyi aşan ilk sporcu oldu

Twitter'ı aktif olarak kullanan yıldız futbolcu, 20 milyon takipçiye ulaşan ilk sporcu oldu. Ronaldo'nun Facebook sayfası ise 59 milyon kez beğenilmiş durumda.

Yıldız ismin Twitter'daki en yakın takipçisi ise 16 milyon ile Brezilyalı Kaka. Futbolcular dışında ise NBA yıldızı LeBron James'in 10, Shaquille O'Neal'in ise 7.5 milyon takipçisi var .

Liste, Neymar(7.7), Ronaldinho (6.8), Wayne Rooney (6.7) şeklinde devam ediyor.