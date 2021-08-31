Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Juventus ile bonservis bedeli konusunda önceden anlaşılan 36 yaşındaki Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

12 yıl aranın ardından yeniden Manchester United forması giyecek Ronaldo ise "Manchester United her zaman kalbimde özel bir yere sahip. Cuma günü kulüp tarafından yapılan anonsun ardından aldığım mesajlar beni çok mutlu etti. Old Trafford'da yeniden oynamak ve seyircilerin önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Uluslararası maçların ardından takıma katılacağım. Umarım çok başarılı bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

2003 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Ronaldo, Manchester United'da geçirdiği altı sezonda tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve 118 gol attı.

Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 3, Lig Kupası'nda 2, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez şampiyonluk kazandı.

Solskjaer: "Cristiano'yu tanımlamak için kelimelerimiz tükendi"

Cristiano Ronaldo'nun transferi için mutlu olduğunu dile getiren Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de, "Cristiano'yu tanımlamak için kelimelerimiz tükendi. O sadece harika bir oyuncu değil, aynı zamanda harika bir insan. Bu kadar uzun süre en üst seviyede oynama isteği ve becerisine sahip olmak çok özel bir insan olmayı gerektirir. Hepimizi etkilemeye devam edeceğinden ve tecrübesinin kadrodaki genç oyuncular için çok önemli olacağından şüphem yok. Ronaldo'nun dönüşü, bu kulübün benzersiz cazibesini gösteriyor ve her şeyin başladığı yere döndüğü için kesinlikle çok mutluyum" cümlelerine yer verdi.

Juventus Ronaldo'ya veda etti

Juventus kulübü, yaptığı yazılı açıklama ile yıldız oyuncuya veda etti.

Resmi internet sitesinden bir veda mesajı yayımlayan İtalyan kulübü, yaptığı açıklamada, "Birlikte yaşanan çok fazla unutulmaz an var. Onları ezbere hatırlayabilir ve yeniden yaşayabiliriz ama bu bize yardımcı olmaz. Çünkü herkesin CR7 ile ilgili özel bir hafızası var. Herkesin bu uzun yolda silinmemesi gereken anıları var çünkü herkes bu yolda birlikte yürürken neler hissettiğini her zaman hatırlayacak. Bugün, üç yıl önce 10 Temmuz’da doğan o bağ sona erdi ama yazılanlar sonsuza kadar kalacak. İnanılmaz bir yolculuk oldu" denildi.

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