Ronaldo'nun transfer maliyeti açıklandı

Juventus, Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun transfer detaylarını açıkladı. Siyah Beyazlılar, oyuncunun 15 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere yolunu tuttuğunu açıkladı. 5 yıla yayılan ödeme planına ek olarak performansa dayalı 8 milyon euroluk artış gerçekleşebilecek.

Avrupa futbolunu sallayan Cristiano Ronaldo transferinin mali detayları açıklandı.

Juventus'un yaptığı açıklamaya göre; Manchester United için 5 yıllık ödeme planıyla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanında performansa dayalı 8 milyon euroluk bonus maddesi de bulunuyor.

İtalyan ekibi yayınladığı mesajla Ronaldo'ya verdiği katkı için teşekkür etti.

Ronaldo, Temmuz 2018'de 117 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.