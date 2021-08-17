Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e mi dönüyor?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, eski oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun yeniden transfer edilmesini istedi.

Zinedine Zidane'ın ayrılmasından sonra Real Madrid'de futbol takımının başına geçen Carlo Ancelotti, Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesini istedi.

El Chiringuito'nun haberine göre İtalyan teknik direktör, Portekizli futbolcuyu takıma katabilmek için Ronaldo'nun çevresiyle iletişim kurmaya başladı.

Ancelotti'nin 36 yaşındaki oyuncuyu istemesine rağmen Real Madrid Kylian Mbappe'yi transfer etmenin hesaplarını yapıyor. Transfer döneminin kapanmasına 14 gün kala İspanyol devi henüz atılım yapmadı.

117 milyon euroya Juventus'a transfer olmuştu

Cristiano Ronaldo, 2008'de Manchester United'dan Real Madrid'e 94 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Ronaldo, İngiliz ekibindeki performansını Eflatun-Beyazlılarda en üst seviyeye çıkardı.

Portekizli süper yıldız, 16 kupa kazanırken, 4 Ballon D'Or, 3 kez Avrupa'nın En İyi Oyuncusu, 2 kez FIFA Dünyanın En İyi Futbolcusu ödülünü kazandı.

9 yıllık Real Madrid kariyerinde 3 kez La Liga gol kralı olan Ronaldo, kulüp tarihinin de en skorer futbolcusu oldu.

Son 2 sezonda tek transfer

Santiago Bernabeu Stadyumu'nu yenileyen Real Madrid son 2 sezonda sadece 1 transfer gerçekleştirdi.

Eflatun-Beyazlılar, Reguilon, Sergio Ramos, Raphael Varane, Achraf Hakimi, James Rodriguez gibi futbolcularla yollarını ayırırken, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren David Alaba'yı bedelsiz kadrosuna kattı. (NTV Spor)