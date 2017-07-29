T24 LogoT24 Logo
Spor

Cristiano Ronaldo pazartesi günü mahkemeye çıkıyor

Ronaldo'nun kaçırdığı iddia edilen vergi tutarı ise 14 milyon euro

29 Temmuz 2017 14:49

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristinao Ronaldo, Pazartesi günü TSİ 12.30'da İspanya Madrid'de 'vergi kaçırdığı' iddiasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkacak. 

2011 ile 2014 yılları arasındaki bildirimleriyle ilgili yargılanacak olan Ronaldo, bu davanın ortaya çıkmasından sonra Real Madrid'den ayrılmak istemişti.

Mahkemeyi 125 gazetecinin takip edeceği öğrenildi. 

Madrid'li savcılar efsane futbolcuyu vergi yükümlülüklerini gönüllü ve bilinçli bir biçimde atlatmakla suçlamıştı. Dosyada Ronaldo'nun 2010'da 2011-14 yılları arasındaki imaj haklarından kazandıklarını saklamak için bir şirket yapısı kurduğu iddia ediliyor. Kaçırıldığı iddia edilen vergi tutarı ise 14 milyon euro.

 

ETİKETLER

Cristiano Ronaldofutbolvergikaçakçılıkmahkemeönüneçıkacakportekizispanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24