Cristiano Ronaldo pazartesi günü mahkemeye çıkıyor

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristinao Ronaldo, Pazartesi günü TSİ 12.30'da İspanya Madrid'de 'vergi kaçırdığı' iddiasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkacak.

2011 ile 2014 yılları arasındaki bildirimleriyle ilgili yargılanacak olan Ronaldo, bu davanın ortaya çıkmasından sonra Real Madrid'den ayrılmak istemişti.

Mahkemeyi 125 gazetecinin takip edeceği öğrenildi.

Madrid'li savcılar efsane futbolcuyu vergi yükümlülüklerini gönüllü ve bilinçli bir biçimde atlatmakla suçlamıştı. Dosyada Ronaldo'nun 2010'da 2011-14 yılları arasındaki imaj haklarından kazandıklarını saklamak için bir şirket yapısı kurduğu iddia ediliyor. Kaçırıldığı iddia edilen vergi tutarı ise 14 milyon euro.