Cristiano Ronaldo Manchester United'ta 4. kez ayın futbolcusu seçildi

Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United'ta nisan ayının en iyi futbolcusu belirlendi. Süperstar Cristiano Ronaldo, ayın futbolcusu seçildi.

Cristiano Ronaldo, dünyanın en büyük liglerinden İngiltere Premier Lig'de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 37 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon Manchester United'ta 4. kez ayın en iyi futbolcusu seçilmeyi başardı.

Kariyerinde sayısız başarıya imza atan 37 yaşındaki tecrübeli süperstar, bu sezon Manchester United forması ile 37 karşılaşmada görev aldı. Çıktığı maçlarda 3 kez takım arkadaşlarına gol pası veren Ronaldo, tam 23 defa rakip fileleri havalandırdı.