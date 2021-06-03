Cristiano Ronaldo, kariyerinde kazandığı en önemli kupayı anlattı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinde kazandığı onlarca kupa arasından en önemlisine vurgu yaptı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kariyeri boyunca onlarca kupa kazandı. Premier Lig, La Liga ve Serie A şampiyonlukları yaşayan Ronaldo, Avrupa'nın en büyük kupası Şampiyonlar Ligi'ni de 5 kez kazandı. Ancak Ronaldo için kazandığı en önemli kupa bunlar değil.

Ronaldo, EURO 2020 öncesi Livescore'un konuğu oldu. Portekiz ile şampiyonada mücadele edecek olan Ronaldo 5 yıl geriye gitti ve yaşadıklarını anlattı.

EURO 2016'ya geri dönen Ronaldo, turnuvaya iyi başladığını ancak finalde yaşadığı sakatlığın kendisini yaraladığını vurgulayarak, "EURO 2016 benim için iyi başladı ve iyi gidiyordu ancak finaldeki sakatlık beni çok üzdü" dedi.

Cristiano Ronaldo'nun sakatlanarak oyundan çıktığı maçta Portekiz, Eder'in golüyle Fransa'yı devirerek Avrupa şampiyonu olmuştu. Ronaldo, o anlarla ilgili "Maçın sonunda mutluluktan ağladım. O maçta üç farklı duygu yaşadım. Ama günün sonunda hissettiklerim inanılmazdı. Muhtemelen hayatımda kazandığım en önemli kupa" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, Portekiz ile EURO 2004'ü finalde kaybetmiş, 2016'yı ise kazanmıştı. Ronaldo, EURO 2020'ye de aynı hırsla gideceklerini söylüyor. (NTV Spor)