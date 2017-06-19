Cristiano Ronaldo için rekor teklif!

İngiliz ekip Manchester United'ın, İspanya'dan ayrılma kararı alan Cristiano Ronaldo için 175 milyon Pound ve David De Gea takası teklifinde bulunacağı iddia edildi.

İngiliz Mirror gazetesine göre, "vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla İspanyol Mahkemeleri'nde yargılanan ve durumdan oldukça rahatsız olan 32 yaşındaki Portekizli'nin yıldızının parladığı Manchester United rekor bir teklife hazırlanıyor.

İspanyol kaleci De Gea'ya ilgisi yıllardır bilinen Madrid ekibine kalecinin bonservisinin de takasta kullanılacağı ve 175 milyon Pound bonservis ücreti teklif edileceği öne sürüldü.

Bir önceki bonservis rekoru da 105 milyon Pound ile Fransız Paul Pogba'yı transfer eden Manchester United'a ait.