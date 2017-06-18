Cristiano Ronaldo için görüşmeler başladı!

'Vergi kaçırdığı' gerekçesiyle İspanyol Mahkemeleri tarafından yargılanan Cristiano Ronaldo için Manchester United, Real Madrid ve Portekizli oyuncu ile ön görüşmelere başladı. İmaj hakları primi üzerinden 13.4 milyon Euro vergi kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla yargılanan Portekizli yıldızın ise İspanya'dan gitmek istediği biliniyordu.

BBC muhabiri Julien Laurens'in haberine göre, yıldızını İngiliz ekibi Manchester United'da parlatan 32 yaşındaki Portekizli'nin, geri dönüp kırmızı-beyazlı formayı giymek istediği vurgulanırken, eski hocası Jose Mourinho'nun da oyuncuyu çok istediği belirtildi. Real Madrid formasıyla son iki sezonu da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak kapatan Ronaldo'nun eski kulübüne dönmesi bekleniyor.

İngiliz MirrorSport gazetesine göre de Ronaldo'nun yeni kulübü Manchester United olacak. Gazetede yer alan habere göre; İngiliz ekip 175 milyon Pound + De Gea'yı takasta kullanarak dünya futbol tarihinin en geniş bütçeli teklifini sunacak.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid formasıyla çıktığı 394 maçta 406 gol ve 125 asiste imza atarak yakalanması zor bir istatistik yakaladı.