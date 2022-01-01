Cristiano Ronaldo heykeli, Hindistan eyaletini niye karıştırdı?

T24 Dış Haberler

Cristiano Ronaldo, tüm zamanların en başarılı oyuncularından biri. Dünyanın her yerinde 7 numaralı formasını giyen insanlar görmek mümkün. Ronaldo'nun Hindistan'ın Goa eyaletindeki heykeli ise halk arasında fikir ayrılıklarına sebep olmaya devam ediyor.

60 yıl öncesine kadar Goa'nın bir Portekiz sömürgesi olduğuna dikkat çeken protestocular, Portekizli bir oyuncunun heykelinin dikilmesine tepki çekti.

400 kilogramlık heykelin açılışında bir grup, tepkilerini göstermek için siyah bayrak salladı.

Portekiz Milli Takımı, Goa'da çok popüler olsa da protestocular Goa'nın Portekiz kontrolünden çıkmasının 60. yıl dönümünde bu heykelin dikilmesini "hassasiyetleri gözetmeyen ve uygunsuz bir hamle" olarak gördüklerini belirtti.

Protestoculardan biri IANS haber ajansına yaptığı açıklamada, " Samir Naik ve Bruno Coutinho gibi kendi ikonlarınızla gurur duymayı öğrenin" dedi.

Yerel siyasetçi Michael Lobo ise tepkiler karşısında, Ronaldo'nun heykelinin gençlere ilham vermesi için dikildiğini belirtti.