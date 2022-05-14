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Spor

Cristiano Ronaldo, Eric Ten Hag için heyecanlı

14 Mayıs 2022 15:03

Cristiano Ronaldo gelecek sezon Manchester United'ı çalıştıracak Eric Ten Hag için heyecanlı olduğunu söyledi.

Hollandalı çalıştırıcı için heyecanlı olduğunu söyleyen Ronaldo, "Ajax'ta harika işler yaptığını biliyorum ve oldukça deneyimli bir koç. Ona zaman vermeliyiz. İşler onun istediği gibi değişmeli. Umarım başarılı oluruz. Çünkü siz başarılıysanız, Manchester başarılı demektir. Ona en iyisini diliyorum. Sadece futbolcular olarak değil Manchester United'ın taraftarları olarak da heyecanlıyız. Ona iyi dileklerimi sunuyorum. Gelecek yıldan itibaren kupalar kazanacağımıza inanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo bu sezon tüm kulvarlarda 24 gol attı. Tecrübeli yıldız Premier Lig'de 4 kez ayın futbolcusu seçildi.

 

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