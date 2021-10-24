Cristiano Ronaldo'dan eleştirilere yanıt: Konuşmaya devam edin; ben ağzımı kapatıp kazanmaya devam edeceğim

Cristiano Ronaldo savunma konusunda kendisini eleştirenlere sert bir yanıt verdi.

Manchester United'ın Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo kendisine yöneltilen eleştirileri sert bir dille yanıtladı.

Ronaldo sezon başında Juventus'tan ayrılıp 12 yıllık Old Trafford ayrılığına son vermiş ve Manchester United'a geri dönmüştü.

36 yaşındaki futbolcu şu ana kadar takımına pozitif bir etkide bulunsa da savunma konusunda eleştirilere maruz kalıyor.

Ancak Cristiano Ronaldo bu eleştirilere sert bir yanıt vererek kendinden emin bir tavır sergiledi.

"Konuşmaya devam edin, ben kazanmaya devam edeceğim"

Cristiano Ronaldo savunmaya yardım etmesi gerektiğinin bilincinde olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti:

"Takımın savunmada yardımıma ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ancak takımdaki rolüm kazanmak ve kazanmak için gol atmak. Savunma konusu işimin bir parçası"

"36 yaşındayım. Dürüst olmak gerekirse her şeyi kazandım. Benim hakkımda kötü şeyler söyleyenler için mi endişeleneceğim? Geceleri rahat uyuyorum. Yatağıma vicdanım rahat giriyorum. Konuşmaya devam edin çünkü ben ağzımı kapatıp kazanmaya devam edeceğim"

Cristiano Ronaldo bu sezon ne yaptı?

Cristiano Ronaldo ikinci Manchester United kariyerinde şu ana kadar 8 maça çıktı ve 6 gol kaydetti. Premier Lig'de 5 maçta 3 gole imza atan yıldız futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı.