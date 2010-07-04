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Cristiano Ronaldo baba mı oldu?

Portekiz basınındaki haberlerde, Real Madrid'in Portekizli forveti Cristiano Ronaldo'nun geçen ay bir oğlunun dünyaya geldiği ileri sürüldü.

04 Temmuz 2010 03:00

T24 - Portekiz basınındaki haberlerde, Real Madrid'in Portekizli forveti Cristiano Ronaldo'nun geçen ay bir oğlunun dünyaya geldiği ileri sürüldü.

Birçok Portekiz gazetesinde yer alan haberde, 25 yaşındaki Ronaldo'nun kişisel Facebook ve Twitter sayfasında, bir oğlunun olduğunu açıkladığı belirtildi.

Correio da Manha gazetesinin kaynak belirtmeden verdiği haberde, ''Ronaldo'nun menajerlik firması, Ronaldo'nun açıklamalarını doğruladı. Bebeğin annesi Kuzey Amerikalı ve bebeği, Haziran ayı başında dünyaya getirdi'' denildi.

Portekiz basınına göre Ronaldo, Facebook sayfasındaki mesajında, ''Adının açıklanmasını istemeyen anneyle vardığı anlaşmaya göre, oğlunu özel himayesine aldığını'' ifade etti.

Dünya Kupası'nda Portekiz'in kaptanı olan Ronaldo, geçen sezon başında Real madrid'e 94 milyon avroya transfer olarak, ''en pahalı oyuncu'' unvanının sahibi olmuştu.


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