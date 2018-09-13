Cristiano Ronaldo altıncı oteli 'CR7'yi Paris'te açıyor

Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, 6. otelini Fransa’nın başkenti Paris’te açmak için hazırlanıyor. 2021 yılında hizmete girecek olan ve 60 milyon Euro yatırım yapılacak olan "CR7" adını taşıyacak otelin 210 odası olacak.

Euronews'in haberine göre, şu anda İtalya’nın Juventus takımında top koşturan ünlü golcüyle ortaklık anlaşması yapan Pestana otelleri yönetimi, yeni otelin de işletmeciliğini üstlenecek.

Pestane yönetimi Lizbon’da yaptığı açıklamada, yeni otelin Paris’te Seine nehrinin sol tarafında yer alan ve Austerlitz ile Lyon tren istasyonlarının arasındaki bir bölgede hizmet vereceğini bildirdi.

Yine yapılan açıklamaya göre, Pestana grubu ve 33 yaşındaki Altın Top sahibi ünlü oyuncu otele yarı yarıya ortak olacak.

Ronaldo, daha önce doğduğu kent Funchal ile başkent Lizbon’da açtığı otellerin ardından, 2020 yılına kadar Madrid, New York ve Marakeş’te otel açmak için anlaşma yapmıştı.

Ünlü futbolcu, dünyada en fazla kazanan sporcular arasında yer alıyor.