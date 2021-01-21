Cristiano Ronaldo, 760 gole ulaşarak tarihin en golcü futbolcusu oldu

Juventus'un İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 2-0 yendiği maçta ilk golü kaydeden Cristiano Ronaldo, böylece kariyerinin 760. golünü atarak tarihin en golcü futbolcusu oldu.
Kimi kaynaklarda 805 golü, bazı kaynaklarda 759 golü olduğu iddia edilen Josef Bican'ı bu golle geçen Portekizli yıldız Cristano Ronaldo dünyanın en golcü oyuncusu unvanına tek başına sahip oldu.
Ronaldo 1039 resmi maçta 760 gol atarken Messi hali hazırda 719 golle 5.sırada yer alıyor
760 -C. Ronaldo
759 - Josef Bican
757 - Pele
743 - Romario
719 - Lionel Messi
33. kupa
Cristiano Ronaldo aynı zamanda kariyerinin 33. kupasını kazanmış oldu. Bu alanda da Messi'nin 34 kupası yer alıyor. Cristiano Ronaldo, Juventus kariyerinde iki kez Serie A şampiyonluğu dışında iki kez İtalya Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi