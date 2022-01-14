Cristiano Ronaldo: 42 yaşıma kadar futbol oynamaya devam etmek istiyorum

Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, 42 yaşına kadar futbol oynamak istediğini söyledi.

ESPN Brazil'e açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, altı yıl daha futbol oynamayı planladığı belirtti.

36 yaşındaki Portekizli yıldız kariyeriyle ilgili, "Kendimi 30 yaşında hissediyorum. Vücuduma iyi bakıyorum ve zihinsel olarak iyi durumdayım. 33 yaşından sonra öğrendiğim en önemli şey, neye ihtiyaç duyarsanız vücudunuz uyum sağlıyor. Ama gerçek savaş zihinsel oluyor. Son dönemde zihinsel çalışmalara daha fazla önem verdim. 40,41 ya da 42 yaşına kadar futbol oynamaya devem etmek ve neler olacağını görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tottenham'ın ve İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Teddy Sheringham, 40 yıl 272 günle Premier Lig'de forma giymiş en yaşlı oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. Dünya rekoru ise 74 yıl 125 günle Ezzeldin Bahader ait. Mısırlı oyuncu rekoru 2020'de kırmıştı.