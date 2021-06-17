Cristian Eriksen'in kalbine ritim düzenleyici cihaz takılacak

Danimarka Futbol Federasyonu, Finlandiya maçında ölümden dönen Christian Eriksen'e ICD (Implante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Milli takım doktoru Morten Boesen, Rigshospitalet'in kalp doktoru ve Christian Eriksen'in kendisiyle iletişim halindedir. Bu da oyuncunun güncel sağlık durumuna ilişkin en yeni açıklamadır. Bir dizi farklı kalp tetkiklerinden geçen Christian Eriksen'e ICD takılmasına karar verilmiştir. Bu cihaz, kalp krizlerinden sonra meydana gelen ritm bozuklukları için gereklidir. Christian, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından tavsiye edilen ve onaylanan bu tedaviyi kabul etti ve planlamalar yapıldı. Devam eden süreçte herkesten Christian Eriksen ve ailesine huzur ve mahremiyet vermelerini istiyoruz" denildi.

ICD nedir?

ICD, hayati tehlikeye sebep olabilecek hızlı bir kalp atışı ya da ritim bozukluğu tespit ettiğinde kalbe elektroşok yollar. Şok, ritmi normale döndürür.

Ne olmuştu?

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmada Christian Eriksen bir anda kendini yerde bulmuştu. Bilincini kaybedip bayılan Christian Eriksen'e sağlık görevlileri hemen müdahale etmişti.

Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale ettiği Eriksen'e kalp masajı da yapılmıştı. Uzun süren müdahalenin ardından Eriksen sedye ile tüm futbolcular ve teknik ekibin eşliğinde soyunma odasına götürüldü ve sonrasında durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.