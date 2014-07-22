Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'a 'Beni gönderme' diye yalvardı

Yabancı kontenjanı kuralı nedeniyle içi rahat olmayan Cristian Baroni, Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a, "Burada düzenimi kurdum. Ayrılmak istemiyorum. Lütfen beni takımdan göndermeyin. Ben Fenerbahçe'de futbol oynamak istiyorum" dedi. 2009 Temmuz’unda Corinthians'a 5 milyon Euro bonservis ödenerek 5 yıllığına F.Bahçe bünyesine katılan Cristian Baroni'yi gönderilme korkusu sardı. 5+3+1 kontenjanı yüzünden topun ağzındaki isimlerin başında olan Sambacı, aklındaki soru işaretlerini gidermek için Aziz Yıldırım'ın kapısını çaldı.



Takvimde yer alan habere göre, yabancı kontenjanındaki fazlalık nedeniyle adı takımdan gönderilecek futbolcular arasında zikredilen ve bu durumdan fazlasıyla rahatsız olan Baroni, Topuk Yaylası'nda içini Başkan Aziz Yıldırım'a döktü! Yıldırım ile çok iyi ilişkileri olan Brezilyalı futbolcu, "Ben ve ailem buraya çok alıştık. Burada bir düzen kurduk. Çocuklarımın okulu burda ve her şey çok güzel gidiyor. Ben de Fenerbahçe'de mutluyum. Yabancı sayısının fazla olduğunu biliyorum ama ben de takımdan ayrılmak istemiyorum" dedi.

Başkan Yıldırım, garanti veremedi

Baronı, şöyle devam etti: "Sizden her zaman iyilik gördüm. Ben Fenerbahçe'de futbol oynamak ve her şeyimi sahada ortaya koymak istiyorum. Lütfen beni takımdan göndermeyin." Baroni'nin sözlerini dikkatle dinleyen Başkan Aziz Yıldırım Brezilyalı futbolcuya moral verdi ama garanti veremedi. Yıldırım, en iyi çözümü bulmaya çalışacaklarını söyledi.