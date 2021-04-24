Crew Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yanaştı

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NASA'nın gönderdiği SpaceX yapımı Crew Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na yanaştı.

23 saatlik yolculuğun ardından ISS'e yanaşan 4 astronot, kısa süre sonra kapıların açılmasıyla içeri girecek.

NASA Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yumuşak kitlenme doğrulandı! Crew Dragon Endeavour tarihte ikinci kez ISS'de" ifadelerini kullandı.

Kapağın TSİ 14.15'te açılması, karşılama seremonisinin ise 14.45'te başlaması planlanıyor.

Crew-2 isimli görev kapsamında ISS'e iki ABD'li, bir Japon ve bir de Fransız astronot gönderildi. İstasyona gönderilen astronotlar burada platformu güncel tutmak ve geliştirmek, deneyler yapmak gibi rutin görevler yürütecek.

Bu, NASA'nın özel bir şirket olan SpaceX ile ISS'e gerçekleştirdiği ikinci, toplamda üçüncü seferi oldu.