Credit Suisse CEO'su: Tam zamanlı ofise dönüleceğini düşünmüyorum; çalışanlar da bunu istemiyor

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Dünya aşamalı bir şekilde Covid-19 pandemisinin kısıtlamalarını bırakırken şirketler ve çalışanlar için kalıcı değişimler yaşanıyor. Credit Suisse CEO’su Thomas Gottstein, bankaların bir daha tam zamanlı ofis çalışmasına dönmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, pandemi nedeniyle ara verilen iki yılın ardından yeniden başlayan Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Credit Suisse CEO’su Thomas Gottstein, ofise bir daha tam zamanlı dönülmesini beklemediğini anlatırken “Gerçekçi değil ve aynı zamanda çalışanlar bunu istemiyor. Yumuşak bir biçimde insanları geri dönmeye ikna etmeye çalışıyoruz ancak eğer fazla baskılarsanız verimli olmayacaktır” dedi.

Gottstein, “Çalışanların yüzde 80, yüzde 90’ının ofise olduğu sisteme asl geri dönmeyeceğiz” dedi.

Credit Suisse şirket politikalarına göre çalışanların yüzde 60’ının ofiste olması gerekirken şu an gerçek oranın yüzde 37 olduğu belirtildi.

Gottstein, çalışanların uzaktan çalışmayı tercih etme kararında büyük şehirlerde ulaşımın zorluğunun bir etken olduğunu söyledi.

ABD’li şirketler, çalışanların ofise dönüşü için pandeminin ardından daha keskin bir strateji izlerken Avrupalı şirketlerin yavaş yavaş daha esnek çalışma sistemlerine yöneldiği görülüyor.

Fransa’da BNP Paribas, Ispanya’dan BBVA, İsviçre’den UBS Grup gibi Avrupa merkezli şirketler, uzaktan çalışma politikalarını yeniden gözden geçiriyor.