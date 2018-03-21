Credit Suisse: Boğa piyasası daha bitmedi

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Mart (DHA) – İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse boğa piyasasının henüz bitmediğini söyledi.

CNBC’de yer alan habere göre Credit Suisse Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Michael Strobaek bankanın hisse alımı yaptığını, bu konuda “çok iyi hissettiklerini” söyledi ve “Boğa piyasasının henüz bittiğini düşünmüyoruz” dedi.

Banka, Euro Bölgesi ve gelişen ülke hisselerine ağırlık verirken, Strobaek enerji, finans, bilişim teknolojileri ve telekomünikasyon sektörlerinin öne çıktığını belirtti.

Credit Suisse küresel hisse stratejiler direktörü Andrew Garthwaite ise enflasyonun yükseldiği bir ortamda hisselere yatırım yapmanın iyi bir “hedge” olabileceğini belirtti.