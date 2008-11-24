Creative ZEN X-Fi 8GB

Creative başarılı Zen serisinin son ürünü olan X-Fi, yine Creative'in bir ürünü olan X-Fi teknolojisi ile ses konusunda son noktayı koymuş gibi görünüyor. Serinin diğer ürünlerine benzer olarak tasarımında büyük bir değişikliğe gitmeyen Creative, bu kez üründe bir sürpriz yapmış. Alışılageldik tuşlar yerine üzerinde hiçbir amblem bulunmayan 3 x 3 tuş takımı ve 4 adet yardımcı tuş ile ürünü kullanmamız sağlanmış. İlk başta kullanırken deneme-yanılma yöntemi izlemenize rağmen kısa sürede tuş takımını öğrenebiliyorsunuz.



Ürünün menüsünde herhangi bir değişiklik yapılmamış. Fakat ürüne eklenen X-Fi ses kartı ile cihazın ses kalitesi, belki de bir MP3 çalardan bekleyebileceğiniz en üst seviyeye ulaşmış. Açıkçası X-Fi'ı kapatacağınızı hiç düşünmüyoruz. Cihazla alışılageldik biçimlerin yanı sıra DivX 4/5 ve XviD biçimindeki filmleri de izleyebileceğinizi, radyo dinleyebileceğinizi, MS Outlook ile randevularınız eşleştirebileceğinizi ve fotoğraf görüntüleyebileceğinizi de ekleyelim.



Son olarak ürünle beraber verilen kulakiçi kulaklıların son derece kaliteli olduğunu ve ses yalıtımı konusunda da başarılı olduğunu belirtmeliyiz.



Sonuç: eğer bu aralar bir MP3 çalar almak istiyorsanız satın alabileceğiniz en iyi ürün kesinlikle Zen X-Fi olacaktır. (CHIP)