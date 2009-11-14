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Crawford’a şantaj yapan Türk'e dava

Eski top modele şantaj yaparak 100 bin dolar sızdırmaya çalışan Türk asıllı Alman vatandaşı Edis Kayalar hakkında dava açıldı.

14 Kasım 2009 02:00

Eski top model Cindy Crawford’a şantaj yaparak 100 bin dolar sızdırmaya çalışan Türk asıllı Alman vatandaşı Edis Kayalar hakkında ABD’de dava açıldı.

Cindy Crawford'un fotoğrafları için TIKLAYIN



26 yaşındaki Kayalar, Crawford’un kızının ağzı bağlı ve sandalyeye bağlanmış halde görüldüğü bir fotoğrafı basına vermekle tehdit ederek para almaya çalışmakla suçlanıyor. Crawford ve eşi Rande Gerber’in şantaja maruz kaldıklarını bildirmesinin ardından FBI soruşturma başlattı.
Kısa süre önce, belirtilmeyen bir sebeple Almanya’ya sınırdışı edilen Kayalar hakkında Los Angeles’ta dava açıldı. Kayalar suçlu bulunursa 2 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Crawford’un 7 yaşındaki kızının söz konusu fotoğrafının “hırsız-polis” oyunu sırasında bakıcısı tarafından çekildiği belirtildi. Mankenlik yapan Kayalar’ın aynı zamanda bakıcının arkadaşı olduğu kaydedildi.

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