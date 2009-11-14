Crawford’a şantaj yapan Türk'e dava

26 yaşındaki Kayalar, Crawford’un kızının ağzı bağlı ve sandalyeye bağlanmış halde görüldüğü bir fotoğrafı basına vermekle tehdit ederek para almaya çalışmakla suçlanıyor. Crawford ve eşi Rande Gerber’in şantaja maruz kaldıklarını bildirmesinin ardından FBI soruşturma başlattı.Kısa süre önce, belirtilmeyen bir sebeple Almanya’ya sınırdışı edilen Kayalar hakkında Los Angeles’ta dava açıldı. Kayalar suçlu bulunursa 2 yıla kadar hapis cezası alabilir.Crawford’un 7 yaşındaki kızının söz konusu fotoğrafının “hırsız-polis” oyunu sırasında bakıcısı tarafından çekildiği belirtildi. Mankenlik yapan Kayalar’ın aynı zamanda bakıcının arkadaşı olduğu kaydedildi.