Crakers Pizza işçileri, ödenmeyen maaşlarını istedi: deme planına uymadılar, işçilerin hakkını vermediler, tüm süreci bir oyalama olarak sürdürdüler

İşçi Hareketi Koordinasyonu İşçi Kadın Meclisleri olarak işçilerle yürüttüğümüz bu süreçte sömürü düzeninin 'kurumsal' şirketlerinin yalandan ibaret olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. İşçinin hakkını yiyen bu şirketlerin tek bildiği parayla imaj yaratmak, renkli paketleriyle büyük şirket resmi çizmekten ileri gitmiyor.

20 işçinin 70 bin TL’lik alacağını ödemeden faaliyetlerine devam eden bu şirket, tıpkı tüm patronlar gibi 'paramız yok, ödeyeceğiz' cümlesinden başka bir şey anlatmadı. Crakers Pizza’nın 'yaşam standartlarından' vazgeçmeyen patronlarının ödeme zorluğu çekmesi inandırıcı değil. Şubeleri çalışıyor, eminiz ki kasaları dolu. Ancak onlar işçilere sıkışıklık anlatmaya çalıştı. İşçi maaşı patronlar için ekstra bir harcama değildir. Diğer tüm kalemlerden öncelikli olması gereken en temel borçtur. Bu bir sıkışıklık değil pandemi fırsatçılığıdır. İş yeri açıp işletmek, zorunluluk değil tercihtir. İşçilerin maaşlarını ödeyemiyorsanız iş yeri açmak zorunda değilsiniz. Biz sizin kârınıza ortak değiliz. Cebinizi doldurduğunuz günlerde kârınızı bölüşmedik. Bu sebeple işçilerin maaşlarını ödemek zorundasınız."