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Spor

"Craig Thomson hakemliği bırakabilir"

Dinamo-Kiev-Beşiktaş maçının hakemi hakkında ilginç bir iddiada bulunuldu

13 Aralık 2016 15:14

Daily Record yazarı Charlie Richmond, Beşiktaş'ın 6-0 yenildiği Dinamo Kiev maçını yöneten İskoç hakem Craig Thomson'ın kariyerine son verebileceğini söyledi.

Richmond, Thomson hakkında bir Türk gazetecinin kendisini aradığını söylerken şu ifadeleri kullandı; "Thomson bir hata yaptı, yüksek profilli bir hata. Meslektaşıma her hakem gibi onun da hata yaptığını söyledim. Bunu kişiselleştirmenin tehlikeli olduğunu da belirttim.” ifadelerini kullandı.

Richmond, İskoç hakemin düdüğünü asabileceğini de iddia ederken “Craig Thomson düdüğünü asmaya karar verebilir. Kariyerini zirvede noktalayabilir. Artık gerçek mesleği olan iş hukukuna dönebilir. Sanırım şerefe demenin zamanı geldi” diye konuştu.

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