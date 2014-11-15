CPJ: Erdoğan'a bir türlü basın özgürlüğünü öven açıklama yaptıramadık

Geçen ay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile biraraya gelen Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), basın özgürlüğü için uğraştıklarını ancak Erdoğan’ın ortamı gerdiğini belirtti. CPJ’den Joel Simon, “Görüşmede, Erdoğan’dan basın özgürlüğü yanlısı açıklama yapmasını talep ettik. Ama bunu yapmayı reddetti” dedi

Diken'de yer alan habere göre, Gazetecileri Koruma Komitesi’nden (CPJ) Joel Simon, Erdoğan’ın Fransa dönüşü sonrası yaptığı, “Batı medyasının asparagas haberlerle yalan yorumlarla Türkiye’yi karaladığını gördüm” açıklamalarına CPJ’in internet sitesi üzerinden yanıt verdi. “CPJ ve IPI’ı kamuoyu önünde eleştirerek, adil yargılanmayı güvence altına alma çabalarımızı ‘Batı medyasında Türkiye’ye karşı yalan haberlerle örülmüş bir psikolojik savaş’ planının parçası olarak tanımlandı” diyen Simon, Erdoğan’ı ortamı germekle suçladı. CPJ ve Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) temsilcileri geçtiğimiz ay Erdoğan’la bir araya gelmişti. Görüşme sonrasında Gazetecileri Koruma Komitesi, Erdoğan’ın, “Her geçen gün internete daha da karşı oluyorum” dediğini aktarmıştı.

Erdoğan’a hitaben yazdıkları mektubu da hatırlatan Simon, “Gazeteciler siyasetçiler arasında çatışma düzeyi bağımsız gazetecilik için faydalı değil” dedi. Simon şunları yazdı:

'Belki de amacı germek'

“Cumhurbaşkanının bu tür çıkışları ortamı sakinleştirmektense geriyor. Belki de amaç budur ama Türkiyeli ve başka ülkelerden gazeteciler kendilerini üst düzey yetkililerle düşmanca bir çatışmaya psolmuş hissediyorlar. Bu çatışma düzeyi bağımsız gazetecilik faaliyeti veya Türkiye demokrasisinin yararına değil.

Bu yüzden cumhurbaşkanına yazdığımız mektupta ona kamuoyuna basın özgürlüğü yanlısı bir açıklama yapması teşvikinde bulunuyoruz; görüşmemiz sırasında bunu yapmayı açıkça reddetti.

Erdoğan’a mektubumuz, alışık olmadık derece dobra, fakat saygısızlık etme amacımız yok. Aslında, cumhurbaşkanının delegasyonumuzla konuşurken gösterdiği açık yürekliliği ve doğrudan yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz çünkü medya üzerine görüşlerini derinlemesine ve nüanslı şekilde anladık. Cumhurbaşkanı görüşmemizde bize yapıcı eleştiriyi memnuniyetle karşıladığını ve değer verdiğini söylemişti. Mektubumuz da bu niyetle sunuldu.”