CPJ Başkanı'ndan Erdoğan eleştirisi: Uluslararası gazetecilere böyleyse...

New York merkezli Gazetecileri Koruma Cemiyeti'nin (CPJ) Başkanı Joel Simon, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gazetecilere karşı tutumunu eleştiren bir makale kaleme aldı. Simon, Türkiye’deki basın özgürlüğü hakkında Guardian gazetesinde yazdığı bir makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gazetecilere karşı tutumunu hakkında, “Erdoğan bir grup uluslararası gazeteciye karşı bu şekilde davranıyorsa, özel olarak neler söylüyor kim bilir” dedi.

Makaleye, “Geçen ay CPJ’den bir delegasyonun parçası olarak, ülkenin basın özgürlüğü krizini değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldim” sözleriyle başlayan Simon, daha önce katıldığı, basın ve devlet başkanları arasında yapılan toplantıların genellikle “bir formülü” takip ettiğini belirtiyor. Simon, toplantıların çoğunlukla nasıl geçtiğini anlatırken, “Başkan veya Başbakan, basın özgürlüğüne derin ve değişmez bağlılığını dile getirir ve daha sonra ülkenin bu prensipleri uygulamak konusunda başarısız olduğu yönleri tartışırız. Sıklıkla liderler, agresif bir duruşun neden gerekli olduğunu açıklamak için dikkatsiz ve sorumsuz yerel medyayla, bir hayli profesyonel uluslararası medyayı karşılaştırır” ifadelerini kullanıyor.

Hedefte New York Times ve CNN International

Erdoğan’ın bu “senaryoyu” takip etmediğini belirten Simon, toplantının başlangıcından itibaren Cumhurbaşkanı’nın “saldırıya geçtiğini ve kavgacı bir duruş sergilediğini” söylüyor. Erdoğan’ın, medyanın haberleri ele almasını “önyargılı, müdahaleci ve taraflı” olarak nitelediğini belirten Simon, “Öfkesinin ana hedefi, her ne kadar onları da bolca aşağılasa da, yerel medya değildi; New York Times ve CNN International’dı. Hiçbir zaman hakaretlere hoşgörüyle yaklaşmayacağını açıkladı ve ‘giderek internete karşı olduğunu’ söyledi. Eğer Erdoğan bir grup uluslararası gazeteciye karşı bu şekilde davranıyorsa, özel olarak neler söylüyor kim bilir” diyor.

Anti-terörle tutuklanıyorlar

Simon, Türkiye’nin yakın zamana kadar dünyada en fazla tutuklu gazetecinin bulunduğu ülke olduğunun altını çizdiği makalede, hükümetlerin medyanın işini “marjinalleştirmek, izole etmek veya kesintiye uğratmak için” çeşitli taktikler benimsediği vurgulanıyor. Makalede, “Türkiye ve Etiyopya gibi yerlerde, gazeteciler yaptıkları kritik haberler temel alınarak, terör karşıtı suçlamalar nedeniyle tutuklanıyor” ifadeleri kullanılıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York Times muhabiri Ceylan Yeğinsu’nun haberinde kullandığı bir fotoğrafa karşı çıkmasının ardından muhabirin “kötülendiği ve tehdit edildiği” hatırlatılıyor.