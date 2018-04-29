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BBC Türkçe

CPJ 2017 raporu: Türkiye bu yıl da en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Aralık 2017 itibariyla dünya çapında 262 gazetecinin hapiste olduğunu açıkladı. Rapora göre Türkiye'deki tutuklu gazeteci sayısı geçen yıla göre 8 azalarak 73'e düştü.

29 Nisan 2018 20:30

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Aralık 2017 itibariyla dünya çapında 262 gazetecinin hapiste olduğunu açıkladı.

Komitenin her yıl açıkladığı rapora göre, en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu üç ülke, sırasıyla, Türkiye, Çin ve Mısır.

Rapora göre Türkiye'deki tutuklu gazeteci sayısı geçen yıla göre 8 azalarak 73'e düştü.

Elena Beiser imzalı raporda Türkiye'nin üst üste ikinci yıl "en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke" konumu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"2016 yılında Türk basınına yönelik olarak başlayan baskı, Temmuz ayındaki darbe girişimi sonrası arttı. Yetkililer bazı gazetecileri, yalnızca bir mesajlaşma uygulaması olan Bylock kullandıkları ve Gülenci kurumlar arasında olduğu iddia edilen bankalarda hesapları olduğu için suçladı."

https://twitter.com/pressfreedom/status/940885271129751552

CPJ, dünya çapında tutuklu konumdaki gazetecilerin yüzde 74'ünün "devlete karşı suçlardan", birçoğunun da "geniş kapsamlı ve belirsiz terör yasaları" nedeniyle cezaevinde tutulduğunu duyurdu.

Gazetecileri Koruma Komitesi, benzer nitelikli yasalarla, eleştirel gazeteciliğin bastırılmaya çalışıldığını belirtiyor.

Raporda, uluslararası topluluk da "küresel bir soruna karşı tutum almamak" ifadesiyle eleştiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ulusalcı bir dil ile eleştirel medyayı "yalan haber" şeklinde tanımlamasının, gazetecilerin hapiste olduğu diğer ülkelerin liderlerine tutumlarını sürdürme imkanı verdiği yorumu da raporda yer alıyor.

CPJ'in raporuna göre "hatalı haber" suçlamasıyla dünya çapında hapiste olan gazeteci sayısı ise bu yıl rekor kırarak 21'e ulaşmış durumda.

Rapora göre, Çin'deki tutuklu gazeteci sayısı 38'den 41'e yükseldi.

Mısır'da ise geçen yıl 25 olan sayı Aralık 2017 itibariyla 21'e düşmüş durumda.

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