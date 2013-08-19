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Yaşam

Çözüm süreciyle, 22 yıl sonra köylerine döndüler

Çözüm sürecinin ardından Şırnak'ın Cizre ilçesi Hisar köyü sakinleri 1991 yılında boşaltmak zorunda kaldıkları köylerine yıllar sonra dönüş yaptı

19 Ağustos 2013 19:56

Cizre ilçesine bağlı Hisar Köyü, 1991 yılında, güvenlik gerekçesiyle boşaltılmıştı. Köylüler, Silopi'ye yerleşmek zorunda kalmışlardı.
Silopi'ye yaklaşık 40 kilometre mesafedeki köye, çözüm sürecinin olumlu etkisiyle yaklaşık 22 yıl sonra dönmeye karar veren köylüler, yolları kazma kürek ile açarak köylerine döndü. Harabeye dönmüş köye ulaşan vatandaşlar, ilk olarak aile mezarlıklarını ziyaret ederek dua ettiler.
 

Köylüler geri döndüler ama köy viran halde

 
Köye dönüş yapan vatandaşlardan Abdurrahman Yanalak, 1960 yılında şu an yıkık durumda bulunan Hisar İlköğretim Okulunda okuduğunu söyledi. "Şimdi burayı görünce anılarım tazelendi" diyen Yanalak, "Bizler köyümüze, topraklarımıza dönmek istiyoruz bunun için devletin bize yardım etmesini bekliyoruz" diye konuştu.
Yolların kapalı olmasına rağmen köylerine ulaştıklarını anlatan Adnan Onan ise yıllar sonra geldikleri köylerinde sadece cami minaresinin ayakta kaldığını belirterek üzüntüsünü dile getirdi. Onan, "Köy harabeye dönmüş durumda. Ev ve arsalarımızın çoğu tapulu olmasına rağmen bize gerekli ödemeler yapılmamıştır. Köyümüzde yaşamak, köyümüze dönmek istiyoruz ama devletin sağlayacağı imkanlarla yolun yapılması bahçelerin tazminatının ödenmesini istiyoruz" dedi.
Köyün Cudi Dağı eteklerinde bulunduğunu ve etrafında Kız Kalesi, Rüstem Kalesi gibi önemli tarihi yerler bulunduğunu anlatan Onan, şunları söyledi:
"Köyümüz bölgede bilinen özellikle sebze ve meyvesi bol olan bir köydü. 1991-92 yıllarında güvenlik nedeniyle köyler boşaltıldı. Ondan sonra her şey kurumaya başladı. 22 yıl sonra geriye sadece virane evler kalmış. Barış sürecinin başlaması ile beraber yıllar sonra köylerimizi yeniden gördük. Bu olanakları bize sağlayan Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, köye dönüş için gerekli çalışmaları da yapmalarıdır."

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