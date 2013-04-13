Çözüm sürecine kim ne kadar destek veriyor?

Genar Araştırma Şirketi'nin çözüm sürecine ilişkin yürüttüğü ankete göre, halkın yüzde 98,8'i terörün bitmesini isterken, "Terörün bitirilmesi ve barış sağlanması için halihazırda yapılan çalışmaları destekliyor musunuz?" sorusuna Kürtler 91.7, Türkler de yüzde 63.2 oranında destek verdi.



Genar Araştırma Şirketi'nin Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Politik Analizi'nin Nisan 2013 özel araştırma konusu "çözüm süreci" oldu. Mustafa Şen ve İhsan Aktaş'ın yönettiği araştırma, 20 Mart-6 Nisan tarihleri arasında 26 il ve bu illere bağlı 57 ilçede 3 bine yakın kişi ile gerçekleştirildi.



Halk çözüm sürecine tam destek veriyor



Araştırmaya göre; halk çözüm sürecine tam destek veriyor. Halkın yüzde 98.8'i terör sorununun bitmesini arzu ettiğini belirtirken, yüzde 67.4'ü terörün bitmesi için halihazırda yapılan çalışmaları desteklediğini söylüyor. Sabah gazetesinden Nurdeniz Erken'in haberine göre; "Devlet, terör sorununu savaş yoluyla mı yoksa görüşmeler ve barış yoluyla mı bitirmeli" sorusuna "barış" cevabını verenlerin oranı ise yüzde 89.6.

Araştırma verilerine göre halk Türkiye'nin en temel sorunu olarak yüzde 34.1'lik oy oranı ile "terör" sorununu görüyor. İkinci sırada ise yüzde 27.6 ile "işsizlik" yer alırken yüzde 10.8 oranla "Ekonomik sorunlar" üçüncü sırada.



Kürtlerden destek



"Anayasa çalışmalarında uzlaşma sağlanamazsa, AK Parti kendi metnini referanduma götürmeli mi" sorusuna katılımcıların yüzde 55.3'ü "Evet" yanıtını verirken yüzde 44.7 ise "hayır" diyor. 1924 Anayasası'nda vatandaşlık tanımının "Türkiye ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibari ile Türk denir" şeklinde olduğu hatırlatılan soruda "Yeni anayasamızda vatandaşlık tanımı böyle olsa kabul eder misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 78.7'si "evet" diyor.

"Terörün bitirilmesi ve barış sağlanması için halihazırda yapılan çalışmaları destekliyor musunuz?" sorusuna Kürtler 91.7, Türkler de yüzde 63.2 ile destekliyor.

"Türkler ve Kürtler aynı devlet çatısı altında yaşamaya devam etmeli" sorusuna "evet" diyenlerin oranı yüzde 95.5 oldu.

Katılımcıların yüzde 50.2'si, bugün bir seçim olsa AKP'ye oy vereceğini söylüyor.

"T.C. vatandaşı olmak sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna katılımcıların yüzde 94.2'si "Hayır" derken sadece yüzde 5.8'i "evet" yanıtını veriyor.



En yüksek destek muhafazakar demokratlardan



Araştırma, ülkede barışın sağlanması için yapılan çalışmaları farklı siyasi kimlikten grupların ne kadar desteklediğini de ortaya koydu. Buna göre en çok desteği muhafazakâr demokratlar verirken, en az destek ise laik kesimden geldi. "Terörün bitirilmesi ve tüm ülkede barış sağlanması için halihazırda yapılmakta olan çalışmaları destekliyor musunuz" sorusuna kendini muhafazakâr demokrat olarak tanımlayanların yüzde 85.8'i evet derken, yüzde 14.2'si destek vermediğini belirtti. Kendini tanımladığı siyasi duruşuna göre, sürece verilen destek şu şekilde sıralandı:

Dindar: Yüzde 84.4

Muhafazakâr: Yüzde 84.1

İslamcı: Yüzde 82.7

Demokrat: Yüzde 63.1

Sosyal demokrat: Yüzde 62.1

Milliyetçiler: Yüzde 57.5

Sosyalistler: Yüzde 52.9

Atatürkçü: Yüzde 52.6

Kemalist: Yüzde 50.8

Laik: Yüzde 49