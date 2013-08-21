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Politika

'Çözüm sürecinde ciddiyetsizlik var'

Selahattin Demirtaş: Sürecin tıkanma durumu şu anda söz konusu değil, ama böyle giderse tıkanmayacak diye bir şey yok

21 Ağustos 2013 10:51

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çözüm sürecine ilişkin, "Şu anda bir tıkanmadan söz etmiyoruz. Fakat hükümetin atması gereken adımlarda lakayıtlık, ciddiyetsizlik var" dedi.

Demirtaş, Kayapınar Belediyesi Cigerhun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen BDP Parti Meclisi toplantısına verilen arada gazetecilerin çözüm sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

"Sürecin tıkanma durumu şu anda söz konusu değil, ama böyle giderse tıkanmayacak diye bir şey yok" diyen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Şu anda bir tıkanmadan söz etmiyoruz. Fakat hükümetin atması gereken adımlarda lakayıtlık, ciddiyetsizlik var. Meseleyi derin anlamak ve stratejik yaklaşmak yerine öyle tek taraflı bildiğini okuma tarzı var. Bu süreci zorlayabilir. Hükümeti bu konuda uyarıyoruz. Yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz izlenimleri bu şekilde aktarıyoruz. Sürecin tıkanma durumu şu anda söz konusu değil ama böyle giderse tıkanmayacak diye birşey yok. Bu uyarıları şimdiden yapıyoruz. Hükümetin ciddi yaklaşması ve tek taraflı paket dayatmasından vazgeçmesi, kollektif ortaklaşa, katılımcı bir şekilde hazırlanan paketleri parlamentoya sunması daha doğru olur."


'Öcalan ilk odasında'


İmralı'da cezaevinde hükümlü bulunan Abdullah Öcalan'ın cezaevindeki yerinin değiştiğini ve daha geniş bir yere nakledildiğini ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:

"Oda, 1999 yılında ilk götürüldüğünde konulduğu odadır. Daha doğrusu hücredir. Yeni yeri eski hücresinden birkaç metre kadar daha büyük bir hücredir. Yeni bir oda ve yapı değil. Cezaevi içerisinde yandaki daha geniş odaya, hücreye nakledilmiş durumda. İmralı cezaevi başlı başına tecrit sistemidir. Sayın Öcalan kaldığı sürece tecrit sisteminin bitmesi imkansızdır. İmralı'nın kapanması lazım, bizim beklentimiz odur. Orada yapılan bir değişiklik şu an itibarıyla sağlık açısından kısmen daha iyidir diyebiliriz ama kalıcı çözüm bu değil."

İmralı'da çekilen fotoğraflara da değinen Demirtaş, "İmralı'da fotoğraflar çekildi ama ne zaman bize verilir bilmiyoruz. Bakanlığın yetkisinde olan bir şey. Yakın zamanda almak istiyoruz. Bu son derece normal. Bütün cezaevlerinde tutuklu, hükümlülerle fotoğraflar çekiliyor. İmralı cezaevinde de eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuku uygulanıyorsa ki uygulanmıyor bildiğimiz kadarıyla, bu konuda sıkıntı olmaması lazım, fotoğrafların verilmesi lazım" dedi.

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