Çözüm sürecinde 1. aşama hükümete göre bitmedi, PKK'ya göre bitti

İçişleri Bakanı Muammer Güler'in, PKK'nın silahlı güçlerinin Türkiye sınırı dışına çekilmesini içeren çözüm sürecinin 1. aşamasının tamamladığı gerekçesiyle 2. aşamaya geçilmediği açıklamasına örgütten cevap geldi. Kongra Gel 9. Genel Kurul sonuç bildirgesinde, Abdullah Öcalan ve KCK'nın barış sürecinde üzerine düşen görevleri yerine getirdiği ve hükümetin açıklamasının aksine 1 Haziran itibariyle 1. aşamanın bittiği ve 2. aşama için Ankara'dan adımlar beklendiği duyuruldu.

"Hükümetin de 2. aşamada üzerine düşen görevleri aynı hassasiyet ve sorumlulukla yerine getirmesi gerektiği" denilen açıklamada, anayasada çözüm süreciyle ilgili düzenlemelerin yapılması talep edildi.

Abdullah Öcalan'ın oy birliğiyle KCK Genel Başkanı seçildiği genel kurulda, KCK ve Kongra Gel yönetimlerinde eş başkanlık sistemine geçilmesine karar verildi. 30 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıda, Cemil Bayık ve Bese Hozat KCK Eş Başkanlığına seçilirken, yapılan oylamayla Murat Karayılan PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin başına getirildi.

Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için "mücadeleyi yükseltme" kararının duyurulduğu açıklamada, uluslararası mecraların hazırladığı listelerde PKK'nın "terör örgütü" olarak anılmaması talebi de dile getirildi. Açıklamada, Kürtçe anadilinde eğitim için çalışmaların yoğunlaşması gerektiği belirtilirken, bir Kürt ulusal konferansının toplanılması çağrısında bulunuldu.

Kongra Gel 9. Genel Kurulu'nun sonuç bildirgesi şöyle:

Kongra Gel 9. Genel Kurulu, Önder Apo’nun başlattığı hamle olan, “Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa” sloganı altında 30 Haziran ve 5 Temmuz tarihleri arasında Medya Savunma alanlarında gerçekleştirilmiştir. Kongremiz Paris’te alçakça bir komplo sonucu vahşice katledilen Şehit Sara, Rojbin ve Ronahi arkadaşlara adanmıştır. Kürdistan’ın dört parçası başta olmak üzere, yurt dışının tüm örgüt ve kurumlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Zilan yoldaşın şahadet yıldönümünde başlayan Genel Kurulumuz, şehit Rüstem Cûdî, Alişer, Rojîn Gewda, Nergîz, Mehmet Guyî ve tüm özgürlük mücadelesi şehitlerinin çizgisine bağlılık temelinde yürütülmüştür.

'Öcalan'ın önerdiği çözüm modeli tüm Ortadoğu için geçerlidir'

9. Genel Kurul, Önder Apo’nun 2013 Amed Newrozunda açıkladığı yeni dönem stratejisi ve çözüm formülü temelinde, ahlaki ve politik toplumun inşasına dair birçok karar ve proje geliştirilmiştir. Bu sürecin başlatılmasında, Önderliğimizin, İmralı’da sergilediği eşsiz duruş, gerillanın ve Kuzey Kürdistan’da Kürt halkının 2011-2012 yıllarında yüzlerce kahraman şehidimizin kanları pahasına sergilediği ve Türk devletinin imha konseptini boşa çıkaran direnişi ve Rojava’da gerçekleşen devrim bulunmaktadır.

9. Kongra Gel Genel Kurulu bölgede ve dünya da yaşanan çelişki, çatışma ve gelişmeleri değerlendirmiş, tüm ezilen halklar, cins ve sınıflar açısından sorunların çözümünün demokratik modernite temelinde alternatif bir sistemle mümkün olduğunu ortaya koymuştur. Rojava devriminde statükoculuk ve kapitalist modernite çözümü değil, 3. Çizgide, yani halkların, inançların, kültürlerin, cinslerin özgür iradesine dayalı, çevreye duyarlı bir çözümün mümkün olduğunu ve bunun doğruluğunu gözler önüne sermiştir. Bu çözüm modelinin sadece Kürdistan’ın dört parçası ve Türkiye için değil, tüm Ortadoğu ve ezilen halklar için de geçerli olduğunu kanıtlamıştır. Bunun için öncelikle Kongremiz Önder Apo’nun 2013 Newrozunda başlattığı stratejik hamleyi karar altına almış ve bunu tüm Ortadoğunun demokratikleşmesi içinde bir hamle olarak ele almıştır.

'Hükümet, 2. aşama için somut adımlar atmalı'



Genel Kurulumuz, ateşkes ve gerillanın geri çekilmesiyle demokratik çözüm sürecinin 1. aşamasında Kürt halk Önderi Abdullah Öcalan ve Kürdistan Özgürlük Hareketinin üzerine düşen görev ve sorumlulukları büyük bir hassasiyetle yerine getirdiğini, dolayısıyla 1 Haziran’da 1. aşamanın tamamlandığının altını çizmiştir. 2. aşamada ise, Türk devleti ve AKP hükümetinin, başta demokratik bir anayasa olmak üzere, temel konularda somut, gözle görülür adımlar atması gerektiğini ortaya koymuştur. Mevcut gelişmeler değerlendirildiğinde, AKP hükümetinin 2. aşamada atılması gereken somut adımları atmadığı tartışmalarda dile getirilmiş, Kürt ve Türk halkları başta olmak üzere, başta Aleviler, Ezidiler olmak üzere tüm inançların ve kültürlerin ortaklaşan özgürlük, eşitlik ve demokrasi mücadelesinin 2. Aşama da hükümete adım attıracağı, bu temelde AKP hükümetinin, tüm oyalama, zamana yayma ve seçim hesaplarını önde tutan politik yaklaşımlarına rağmen, halkların, kültürlerin ve inançların bir arada eşit, özgür birlikteliği için mücadelede ısrar kararlılığı vurgulanmıştır.



Barış ve demokratik çözümün, tarafların karşılıklı adımlarıyla mümkün olabileceğinin altı çizilmiş, Türkiye devletinin ve hükümetinin de 2.aşama da üzerine düşen görevleri aynı hassasiyet ve sorumlulukla yerine getirmesi gerektiği belirtilmiştir. 2. aşamada anayasada Kürt halkının doğal ve demokratik halklarının yer alması gerektiği belirtilmiş, Anayasanın Demokratik Türkiye ve Özgür Kürdistan’ı açık bir ifadeyle ortaya koyması gerektiği de vurgulanmıştır.

9. Genel Kurulumuz KCK sisteminde, öz yönetimlerin ve demokratik zihniyetin geliştirilmesine ilişkin önemli tartışmalar geliştirmiş, hem zihniyet boyutunda yaşanan yetersizlikler ve hem de sistemin pratikleştirilmesinde yaşanan zayıflıkları tespit etmiş ve gerekli kararları almıştır.

Genel Kurulumuz demokratik siyasetin inşası için, demokratik halk serhildanlarının yükseltilmesini, özgür toplumun inşasını önümüzdeki dönemin temel doğrultusu olarak ele almıştır.

'Ortadoğu'nun demokratikleşmesi için ittifaklar geliştirilmeli'

Dünyada, bölgede ve Kürdistan’da yaşanan gelişmeler temelinde önemli tartışma ve tespitler geliştirilmiştir. Önder Apo’nun 2013 Amed Newrozunda açıkladığı yeni dönem stratejisi ve çözüm formülü temelinde, ahlaki ve politik toplumun inşasına dair karar ve projeler geliştirmiştir.

Önder Apo’nun yeni paradigması temelinde demokratik ulusun inşasına ilişkin önemli tartışmalar yürütülmüştür. Demokratik ulusun, ulus devletin alternatifi olarak, tüm kesimlerin, azınlıkların, inanç gruplarının ve kültürlerin kendini özgürce ifade edebilmenin garantisi olduğu vurgulanmıştır. Kürdistan’ın dört parçasında yaşayan halkların, başta Türk, Arap, Fars, Asuri, Ermeni halkları olmak üzere, tüm kesimlerle bölgenin demokratikleştirilmesi temelinde ilişki ve ittifakların geliştirilmesini karar altına alınmıştır.

9. Kongra Gel Genel Kurulu Kadın Özgürlük çizgisini demokratik ulusun özü, ruhu ve öncü gücü olarak ele almıştır. Kadının özgürlüğü, toplumun özgürlüğüdür gerçeğinden hareketle, toplumun demokratikleştirilmesi ve öz kimliğinin ortaya çıkarılmasının kadının özgürlüğüne bağlı olduğu önemle vurgulanmıştır. Gençlerin ise, özgür toplumun inşasında hem öncü hem dinamik ve sürükleyici güç olarak rolünü oynayıp, Kürt ulusuna uygulanan kültürel, siyasi, ekonomik, toplumsal soykırımı boşa çıkartma göreviyle karşı karşıya olduğu belirtilmiştir.

Kongremiz ‘’Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamın İnşası Sürecine’’ ilişkin kapsamlı tartışmalar yürütmüştür. Komünal demokratik ekonomi inşa edilmeden, demokratik kurtuluşun ve özgür yaşamın mümkün olamayacağı gerçeğinden hareketle, bu konuda yaşanan yetersizlikleri aşarak, komünal ekonomiyi inşanın bir aciliyet haline geldiği konusu üzerinde durmuştur.

Toplumun demokratik zihniyetinin geliştirilmesine ilişkin yaşanan yetersizlikleri aşma temelinde, 9. Genel Kurulumuz, her yerde eğitim akademilerinin oluşturulmasının acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizmiştir.

'Kürtçe için eğitim hamlesi başlatılmalı'

Yine Kurulumuz kültürel soykırım siyasetine karşı her yerde ve yaşamın tüm alanlarında Kürtçenin kullanılması ve Kürtçenin tüm lehçelerinde eğitim hamlesinin başlatılması gerektiğini ifade etmiştir.

Kurulumuz 15 Şubat 1925 tarihinde Şex Şait ayaklanmasıyla başlatılan ve günümüze kadar da süregelen fiziki, kültürel ve siyasi soykırımına karşı, Şark Islahat Planı adındaki belgeyi soykırımın suç belgesi olarak kabul edip, buna karşı ulusal ve uluslar arası bir çalışma yürütülmesi ve soykırım gerçeğinin açığa çıkarılması gerektiğini kararlaştırmıştır.

Coğrafik, ulusal ve doğal toplum kültürünün kırımına karşı, Türk metropollerine ve yurtdışına sürgün edilmiş halkımızın kadim topraklarına dönüş; kendi anavatanında demokratik ulusun, demokratik özerkliğin demokratik konfederalizm temelinde oluşturulması kararlaştırılmıştır.

9. Genel Kurulumuz Halk Savunma Güçlerinin halkın ve sistemin hizmetinde olarak, gücünü büyüterek, örgütleyip eğitmesi ve olası her saldırıya karşı her koşul altında hazırlıklı olması gerektiği kararlaştırılmıştır.

'Öcalan'ın özgürlüğü için yürütülen mücadele yükseltilmeli'

9. Genel Kurul, Önder Apo’nun sağlığını, güvenliğini ve özgürlüğünü sağlamayı varoluşumuzun, geleceğimizin ve özgürlüğümüzün esası olarak ele almış ve bu temelde mücadeleyi yükseltme kararlılığını ortaya koymuştur. Önder Apo’ya özgürlük imza kampanyasının daha güçlü bir şekilde devam etmesi kararı almış, Strasbourg’ta bir yılı geride bırakan, Önder Apo’nun özgürlüğü için nöbet tutan eylemcileri de selamlamıştır.

Yine Kurulumuz sonuç olarak tüm uluslar arası güçlere Kürdistan Özgürlük Mücadelesinin öncü gücü PKK’yi “terör örgütü listesinden” çıkarma çağrısı yapmıştır. Diğer bir çağrıyı da tüm Kürdistani güçlere, ulusal demokratik mücadelede gücünü birleştirmek için birlik ve ittifak siyasetini geliştirme temelinde yapmıştır. Yine bölgesel devletlere, bölgenin demokratikleştirilmesi ve demokratik siyasetin geliştirilmesi için çağrıda bulunmuştur.

Demokratik ulus siyasetinin geliştirilmesi için Kurulumuz Kürt Ulusal Konferansının en kısa zamanda gerçekleştirilmesini hedeflemiştir.

KCK ve Kongra Gel'de eş başkanlık sistemine geçildi

Bu kararların yanında, Kurulumuz Önder Apo’yu oy birliği ile bir kez daha KCK Genel Başkanı olarak seçmiş, ayrıca KCK Genel Başkanlık kurumunu da seçmiştir. Bunların yanında demokratik zihniyetin geliştirilmesi temelinde Kongra Gel ve KCK, Eş başkanlık sitemine geçmiştir.

Tüm insanlığın ve Kürt halkının özgürlüğü temelinde, Önder Apo’ya, tüm mücadele şehitlerine ve özgürlük mücadelesi değerlerine bağlılık sözleriyle, 9. Kongra Gel Genel Kurulumuz büyük bir moral ve heyecan yaratarak sonuçlanmıştır.

9. Kongra Gel Genel Kurulumuzun, Önder Apo’nun, Kürdistan’ın ve Ortadoğu’nun demokratikleşmesinde tarihi bir temel olacağı ve 21. yüzyılın başta Kürt halkı olmak üzere tüm ezilen halkların yüzyılı olacağına olan inancımızla, tüm halkımızı ve dostlarını, tüm kadro ve çalışanları 9. Genel kurul kararlarını hayata geçirmeye ve bunun için mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

Kongra Gel Başkanlık Divanı

KCK Yürütme Konseyi

10.07.2013



