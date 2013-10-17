'Çözüm süreci için karşılıksız fedakârlık yapıyoruz'

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, çözüm sürecinde hükümet ve devletin adım atmaması nedeniyle geri çekilmeyi durdurduklarını, çözüme fırsat tanıması için ise ateşkesi sürdürdüklerini söyledi. Bayık, "Ancak, açıkladıkları paket, davranış ve söylemleri ile ateşkesi de anlamsız kılmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar ateşkes hala sürüyorsa, bu Kürt tarafının tutumundan ve sabrından kaynaklanmaktadır. Ancak, AKP hükümeti söylemleri ile sabrımızı sonuna kadar getirmişlerdir" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ferit Aslan’ın haberine göre, Cemil Bayık, bir internet sitesinde Kürtçe yazdığı, “Karşılıksız Fedakârlık” başlıklı yazıda, çözüm süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin halen çözüm sürecine seçim hesapları ile yaklaştığını, Abdullah Öcalan'ın 20 yıldır Kürt sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için ortaya koyduğu fedakarlık çabasının görülmediğini söyleyen Bayık şunları kaydetti:

"Öcalan, 2012 yılında gerillaya ateşkes çağrısı yapmıştır. Hükümeti çözüm sürecine çekmek ve sorunu çözmek için silahlı güçlerin sınır dışına çekilmesini istedi. Bunun üzerine gerillalar çağrıya uyarak sınır dışına çekilmeye başladı. İmralı'da yapılan anlaşmaya göre, ateşkes ve geri çekilme ile birlikte hükümet yasal adımlar atacaktı. Ancak, hükümet hiçbir adım atmadı ve PKK'nın attığı adımları izlemekle yetindi. Bu tek başına bile hükümetin çözüm sürecine ciddi yaklaşmadığını gösteriyor. AKP hükümeti ve devlet çözüm sürecine sahip çıkmadı. Her şeyi gizli yapmak istediler. Hukuki hiçbir adım atmayacaklarını söylediler. Bizden bir şey istemememizi ve mücadeleyi bırakmamızı istediler."

‘Paket ve söylemlerle ateşkesi anlamsız kılmaya çalışıyorlar’

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, Türk ve Kürt halkının çözüm sürecine büyük destek verdiğini ve karşılıklı adımların atılmasını beklediğini belirterek şöyle devam etti:

"AKP oyalama politikalarından vazgeçmiyor. Hükümet çözüm sürecine, ateşkes ve geri çekilmeye de bir anlam ve önem vermemiştir. Bu adımların bir karşılığının olmadığını söylemiş ve geri çekilmeyi anlamsız kılmıştır. Biz de geri çekilmeye durdurduk. Çözüm için fırsat olması açısından ise ateşkesi sürdürme kararı aldık. Ancak açıkladıkları paket, davranış ve söylemleri ile ateşkesi de anlamsız kılmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar ateşkes halen sürüyorsa bu Kürt tarafının tutumundan ve sabrından kaynaklanmaktadır. Ancak, AKP hükümeti ve devlet, tutum ve davranışları ile sabrımızı sonuna kadar getirmişlerdir. Öcalan, büyük adımlar atmasına rağmen sadece BDP heyeti ile ayda bir görüşmesine izin verilmiştir. Bu sürecin aktörü sanki Öcalan değil gibi davranıyorlar ve oyalama ile süreci götürmeye çalışıyorlar."

Cemil Bayık, bundan sonra tek taraflı adımlarla sürecin yürüyemeyeceğini, bunun AK Parti hükümeti tarafından anlaşılmasını istediklerini ancak hükümetin bunu anlamadığını da ileri sürerek şöyle dedi:

"Artık şart olan, müzakerelerde 3'üncü tarafın da yer almasıdır. Böyle ancak sürdürülebilir. Öcalan'ın müzakere koşulları yaratılmalı ve serbest hareket etmesi sağlanmalıdır. Sorunun çözümü için herkes ile görüşmeler yapabilmelidir. Bu da artık gizli saklı değil, yasal zeminde ve yasal altyapısı hazırlanarak sürdürülmelidir."