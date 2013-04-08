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Politika

'Çözüm süreci, Barzani ile başladı'

'Sürgünde Kürt Parlamentosu' üyesi Mehmet Emin Pencevin, 'çözüm süreci'nde Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin önemli rol oynadığını söyledi

08 Nisan 2013 22:55


'Sürgünde Kürt Parlamentosu' üyesi Mehmet Emin Pencevin, 'çözüm süreci'nin başlamasında Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Başbakan Erdoğan ve Kandil ile yaptığı görüşmeleri önemli rol oynadığını açıkladı.

Ferit Aslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 'Sürgünde Kürt Parlamentosu' üyesi Mehmet Emin Pencevin, 'çözüm süreci'nde Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin önemli rol oynadığını söyledi. Pencevin, "Neçirvan Barzani, açlık grevlerinin başladığı dönemlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra Kandil Dağı'na çıkıp KCK yöneticileri ile görüşmüş. Çözüm sürecinin başlaması için önemli rol oynadı" iddiasında bulundu.

'Avestakurd' adlı internet sitesinde yer alan habere göre, PKK 'nın oluşturduğu Kürt parlamentosu üyesi Mehmet Emin Pencevin, Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Ankara ve İmralı arasında yeniden başlayan görüşmelerde büyük rol oynadığını açıkladı.

Pencevin, Neçirvan Barzani'nin 5 ay önce Kandil Dağı'na çıkarak KCK yöneticileri ile görüştüğünü açıklarken, "Sayın Barzani sorunun çözümü için Başbakan Erdoğan'ın kararlığını KCK yöneticilerine ilettikten sonra Ankara-İmralı arasında görüşmelerin yeniden başlamasını sağladı" dedi. İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan ile görüşülmesi için geçen yıl cezaevlerinde başlatılan açlık grevleri sırasında çözüm sürecinin başladığını söyleyen Mehmet Emin Pencevin, şöyle konuştu, "Neçirvan Barzani, Başbakan Erdoğan'dan bir heyeti İmralı'ya gönderip açlık grevlerinin bitirilmesi için Öcalan'dan mesaj getirmesini istemiş. Neçirvan Barzani'ye güvenen Başbakan Erdoğan, bunun üzerine İmralı Adası'na Mehmet Öcalan'ı gönderip Öcalan'ın çağrısı ile açlık grevlerinin bitirilmesini sağlamıştı. O günden beri başlayan süreç devam ediyor. Süreçte görünmese de Başbakan Neçirvan Barzani'nin büyük rolü vardır."

 

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