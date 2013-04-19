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Politika

Çözüm süreci AP raporunda

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, 2012 Türkiye ilerleme raporunu, 75'e karşı 451 oyla kabul etti

19 Nisan 2013 01:24

KKTC'ye "gözlemci" statüsü verilmesi önergeleri reddedilirken, konunun Başkanlık Divanı'na taşınmasına karar verildi. Strasbourg'da düzenlenen Genel Kurul toplantısında, Türkiye Raportörü Hollandalı Hristiyan Demokrat Ria Oomen-Ruijten tarafından kaleme alınan rapor ve değişiklik önergeleri oylandı.

 

'Terör örgütü' kaldı 'devam eden şiddet' çıktı

 

Değişiklik önergeleri arasında bulunan PKK'nın "terör örgütü" olduğuna dair ifadelerin rapordan çıkartılmasını içeren maddeler reddedildi.

Raporun 53'üncü maddesinde yer alan "AB, terör örgütleri listesinde yer alan PKK ve diğer tüm terör örgütlerinin devam eden terörist şiddeti en güçlü ifadelerle kınadığını yineler" cümlesindeki "devam eden" ibaresi, çözüm süreci dikkate alınarak çıkarıldı.

 

KKTC'nin 'gözlemci' statüsü

 

KKTC'den iki gözlemcinin AP'de bulunmasına yönelik önergeler, Yunan ve Rum üyelerin girişimiyle kabul edilmedi ancak konunun Başkanlık Divanı'nda görüşülmesi kararlaştırıldı. Başkanlık Divanı üyelerinin çoğu, KKTC'den "gözlemci" bulunmasına destek veren sol ve liberallerden oluşuyor.

Sosyalist grup Başkanı Hannes Swoboda oylamadan sonra Genel Kurul'a hitaben yaptığı konuşmada, KKTC'den gözlemci konusunu Başkanlık Divanı'na taşıyacaklarını söyledi. Önergeyi veren Yeşiller grubu üyesi ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre de konunun Başkanlık Divanı'nda çözülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Bu arada Aralık 2013'te Brüksel'de yapılacak AB zirvesine Türkiye'nin de katılmasına ilişkin değişiklik önergesi oy çokluğuyla reddedildi.

 

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