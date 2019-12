-ÇÖZÜM İÇİN DAHA ÇOK GÖRÜŞÜLECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 19.11.2010 - Özlem Şahin Şakar - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın yaptığı üçlü görüşmenin ardından, iki liderin uzlaşmazlık noktalarını gidermek için "pratik bir plan" hazırlamak üzere kendi aralarındaki görüşmeleri yoğunlaştırma kararı aldığı bildirildi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında BM'nin New York'taki genel merkezinde yapılan üçlü görüşme sona erdi. BM Genel Sekreteri Ban, üçlü görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristofyas ile birlikte BM'de gazetecilere bir açıklama yaptı. Ban, bugünkü toplantıda, iki liderin gelecek haftalarda, devam eden uzlaşmazlık noktalarını gidermek için "pratik bir plan" hazırlamak üzere kendi aralarındaki görüşmeleri yoğunlaştırma kararı aldıklarını bildirdi. İki liderle birlikte gelecek yıl Ocak ayının sonunda Cenevre'de yeniden görüşme kararı aldıklarını belirten Ban, bu arada iki liderin, kendi aralarında yakınlaştıkları konuları ve tüm başlıklarda hala çözümlenmesi gereken özlü meseleleri tespit edeceklerini ifade etti. Ban, "Bu da BM'ye kendi atacağı adımlara karar vermesinde yardımcı olacak" dedi. Ban, açıklamasının başında iki lidere bugünkü üçlü görüşmeye katılmak üzere New York'a geldikleri için teşekkür etti ve iki liderle yönetim ve güç paylaşımı, ekonomi, AB konuları, mülkiyet, toprak ve güvenlik konuları gibi özlü meselelerde yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Kıbrıs'a bu yılın başlarında yaptığı ziyarette iki taraftaki toplumda da Kıbrıs'ın nihayet yeniden birleşmesini sağlayacak bir çözüm yönünde umut ve beklenti olduğunu hissettiğini ifade eden Ban, müzakerelerde o dönemde gerçek bir ilerlemenin sağlandığını söyledi. Ancak yıl boyunca devam eden müzakerelerde net bir ilerleme sağlanamaması nedeniyle bu beklentinin azaldığını belirten Ban, bu nedenle liderleri New York'a davet ettiğini bildirdi. BM Genel Sekreteri Ban, "Kıbrıs müzakereleri ivme kaybediyordu ve hala zaman ve siyasi fırsat varken iki tarafın çözüme ulaşmaları için bu müzakerelere güç verilmesi, desteklenmesi gerekiyordu, bunu ancak iki lider yapabilir" dedi. BM'nin iki lideri desteklediğini belirten Ban, "Ama sadece iki lider bir çözüme varabilir" diye konuştu. Ban, bugünkü toplantıda iki liderin gelecek haftalarda, kendi aralarında devam eden uzlaşmazlık noktalarını gidermek için "pratik bir plan" hazırlamak üzere kendi aralarındaki görüşmeleri yoğunlaştırma kararı aldıklarını söyledi. Bu kapsamda iki liderle birlikte gelecek yıl Ocak ayının sonunda Cenevre'de yeniden görüşme kararı aldıklarını açıklayan Ban, bu arada iki liderin kendi aralarında yakınlaştıkları konuları ve tüm başlıklarda hala çözümlenmesi gereken özlü meseleleri tespit edeceklerini ifade etti. Ban, "Bu da BM'ye kendi atacağı adımlara karar vermesinde yardımcı olacak" dedi. BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs müzakerelerini değerlendiren bir raporu bu ayın sonuna doğru sunacağını hatırlatan Genel Sekreter Ban, raporun adil ve dürüst olacağı konusunda iki lidere güvence verdiğini, bugünkü üçlü görüşmenin bu raporun hazırlanmasına yardımcı olduğunu, gelecek günlerde de Kıbrıs Özel danışmanı Alexander Downer ile yakın temasta kalacağını söyledi. Ban, konuşmasının sonunda müzakerelerin hassasiyeti nedeniyle gazetecilerden soru almama kararı aldıklarını belirtti ve iki liderin elini sıktı. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un üçlü görüşmenin sonuç bildirgesini açıkladığını ve müzakerelerde gizlilik olduğu için görüşmenin detayına girmeyeceğini belirterek, müzakerelerde 6 başlık bulunduğunu, bu başlıklarda bugüne kadar yapılan müzakerelerde bazı tıkanıkların olduğunu bildirdi. Zaman konusunda bir limit olup olmadığı sorusunu ise Eroğlu şöyle yanıtladı: "Limit var demeyeceğim, ama Ocak sonuna kadar yapılan müzakerelerin sonuçları Cenevre'de yapılacak toplantıda değerlendirilecek ve Genel Sekreter, misyonunun devam edip etmeyeceği konusunda herhalde kendisi karar verecektir. Biz tabii iyi niyetle bir anlaşma olması düşüncesiyle müzakereleri sürdüreceğiz. Bir anlaşmanın olması için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı olarak iyi niyetimizi müzakere masasında sergileyeceğiz. Cenevre'deki toplantıdan sonra Sayın Genel Sekreterin kararının ne olacağını ben de bilemem tabii." Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, BM'de gazetecilere açıklama yapmadı.