Cox's Bazar'da kurulan kamptaki ailelere yardım 

ANKARA, (DHA) - MYANMAR\'da Müslümanlara yönelik saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş sınırındaki kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş Cox\'s Bazar kurulan kampı İnsanı Yardım Vakfı (İHH) öncülüğündeki Türk delegeler ziyaret etti.

İnsanı Yardım Vakfı (İHH) öncülüğündeki Türk delegeler, Arakanlı müslümanların kaldığı Bangladeş Cox\'s Bazar\'daki kampı ziyaret etti. Aralarında Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, oyuncu Sinan Albayrak ve İHH Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Ankara Temsilcisi Mukadder Tanok Kırbaş, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Uğur Yıldırım\'ın bulunduğu Türk delegeler, kampta bulunan 500 aileye kumanya dağıttı. Rhinga\'daki mülteci çocuklarla da vakit geçiren Türk delegeler, çocukların düzenlemiş olduğu etkinleri izledi. Kampta ayrıca 500 adet temizlik kiti dağıtıldı. Yapılan yardımların ardından memnuniyetlerini dile getiren Arakanlı aileler, ziyarete gelenlere kaldıkları ve İHH tarafından bambudan yapılan evlerini gezdirdi. Kamptaki çocuklarda kendileri yapılan yardımlardan dolayı çok sevindi. Türk Delegeler daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından kampa yapılan sahra hastanesini giderek tedavi gören hastaları ziyaret etti. Türk delegeler sahra hastanesinde sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Türk delegeler, Small Kindness Bangladesh kurumunun da buradaki yardımlarından memnuniyet duyduklarını ve işbirliğinin gelecek dönemlerde de devam etmesi temennisinde bulundu.

FOTOĞRAFLI