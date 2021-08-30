Covid: DSÖ'ye göre Avrupa'da hastalık sonucu 3 ayda 236 bin kişi daha hayatını kaybedebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Masası Başkanı Hans Kluge, kıtada koronavirüs aşılama programlarının hız kaybetmesinin ve virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının yayılış hızının kaygı verici olduğunu söyledi. Kluge, Avrupa'da 1 Aralık'a kadar hastalık sonucu 236 bin kişinin daha yaşamını yitirebileceği uyarısında bulundu.

Hans Kluge, Kopenhag'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Avrupa'da Covid ölümleri yüzde 11 arttı" dedi.

Kluge mevcut koşullarda 1 Aralık'a kadar kıtada 236 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceği tahminlerinin, güvenilir bir modellemeye göre dayandığını söyledi.

DSÖ yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Avrupa ülkelerinde salgının başlangıcından bu yana kayda geçen Covid ölümleri 1 milyon 300 bini aştı. 53 Avrupa ülkesinden 33'ünde geçen hafta Covid ölümlerindeki artışlar yüzde 10'u aştı.

Virüs neden daha hızlı yayılıyor?

Hans Kluge, hastalığın yayılış hızının, özellikle de bazı ülkelerde korumasız gruplar arasında aşılanma oranının düşüklüğü de göz önüne alındığında derin kaygı yarattığını söyledi.

Kluge, virüsün daha hızlı yayılışını Delta varyantına, önlemlerin zamansız hafifletilmesine ve yaz aylarında yolculukların artmasına bağladı.

DSÖ yetkilisi, Avrupa'da nüfusun yaklaşık yarısının aşılanmasına karşın aşılanma hızının düştüğüne dikkat çekti.

'Üçüncü doz aşı lüks değil'

Avrupa ülkelerine aşı üretimini artırma, aşılarını özellikle de Doğu Avrupa ve Afrika ülkeleriyle paylaşma çağrısı yapan Kluge, aşılanmış kişilere bağışıklığın devamı için üçüncü doz aşı yapılmasını da savundu.

Kluge, bu yolla hastalığa karşı daha zayıf durumdaki grupların daha güvende olacaklarını söyledi:

"Üçüncü doz aşı hala birinci doz aşısını olmayı bekleyen bir kişiden çalınmış lüks bir güçlendirici değildir. Bu en korumasız durumda olanların da güvenliğini sağlamanın bir yoludur."

"Giderek daha fazla sayıda çalışma, üçüncü dozun korumasız insanları koruduğuna işaret ediyor ve bölgemizde giderek artan sayıda ülke bunu uyguluyor."

DSÖ daha önce, iki doz aşı olmuş kişilere üçüncü doz aşı yapmanın dünyanın kalan kısmını aşıdan mahrum etmek anlamına geleceğini savunmuştu.

Örgütün acil yardım programının başkanı Mike Ryan bu durumu, can yeleği olanlara birer yelek daha atıp, yeleksiz olanları kaderine terk etmeye benzetmişti.