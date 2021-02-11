Covid varyantları: Ne kadar tehlikeliler, aşılar işe yarayacak mı?

Aşıların bu varyantlara karşı çok etkili olmayacağına ilişkin kaygılar var.

Yeni varyantlar hangileri?

Covid'in binlerce farklı versiyonu (varyantı) var. Ancak uzmanlar özellikle birkaç türden endişe duyuyor:

Yeni varyantların ortaya çıkması beklenmedik bir durum değil. Tüm virüsler yayılabilmek ve çoğalabilmek için kendilerini kopyalarken mutasyon geçiriyor.

Bu değişikliklerin çoğu büyük farklılıklar içermiyor. Hatta bazıları virüsün hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Ama bazı mutasyonlar virüsü daha bulaşıcı ve tehlikeli hale getirebiliyor.

Yeni varyantlar daha mı tehlikeli?

Bu varyantların, insanların çoğunun geçirdiğinden daha ciddi bir hastalığa yol açtığına dair bir bulgu yok.

Orijinal versiyonunda olduğu gibi, yaşlılar ve başka hastalıkları bulunanlar daha çok risk altında.

İngiltere varyantıyla ilgili bir araştırma, yeni türde ölüm riskinin yüzde 30 daha fazla olabileceğine işaret ediyor. Fakat uzmanlar bulguların çok güçlü verilerin de kesin olmadığını söylüyor.

Ellerin yıkanması, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması hâlâ enfeksiyonların önlenmesi açısından çok önemli.

Çünkü uzmanlara göre yeni varyantlar çok daha hızlı yayılıyor görünüyor ve bu yüzden daha da dikkatli olunması gerekiyor.

Virüse neler oluyor?

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantları çok daha bulaşıcı olabilir. Bu üç varyantta da virüsün S proteini değişikliklere uğradı. Virüs, insan hücrelerine bu dikensi çıkıntılarla tutunuyor.

Bu değişiklikler virüsün hücreleri enfekte ve yayılma kabiliyetini artırdı.

Uzmanlar Eylül'de, İngiltere ya da "Kent" varyantının yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Ancak İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun yaptığı yeni bir araştırmada bu oran yüzde 30-50 olarak verildi.

Ekim'de ortaya çıkan Güney Afrika varyantında dikensi proteindeki değişimin çok daha büyük olduğu belirtiliyor. Uzmanlar İngiltere'de görülen az sayıda vakada İngiltere varyantında kaygı verici değişiklikler tespit ettiğini söyledi.

Bu değişiklikler, "E484K" olarak bilinen bir temel mutasyonu da içeriyor. Bu değişim sayesinde virüsün, bağışıklık sisteminin bir parçası olan antikorlardan kurtulabileceği belirtiliyor.