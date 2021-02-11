Covid varyantları: Ne kadar tehlikeliler, aşılar işe yarayacak mı?

Çünkü uzmanlara göre yeni varyantlar çok daha hızlı yayılıyor görünüyor ve bu yüzden daha da dikkatli olunması gerekiyor.
İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantları çok daha bulaşıcı olabilir. Bu üç varyantta da virüsün S proteini değişikliklere uğradı. Virüs, insan hücrelerine bu dikensi çıkıntılarla tutunuyor.
Bu değişiklikler, "E484K" olarak bilinen bir temel mutasyonu da içeriyor. Bu değişim sayesinde virüsün, bağışıklık sisteminin bir parçası olan antikorlardan kurtulabileceği belirtiliyor.
Temmuz'da görülen Brezilya varyantında da E484K mutasyonu tespit edildi.
Aşılar işe yaramaya devam edecek mi?
Mevcut aşılar, koronavirüsün önceki versiyonlarına göre tasarlandı. Ama bilim insanları -belki çok iyi olmasa da- aşıların yeni türlere karşı hâlâ etkili olacağına inanıyor.
İlk sonuçlar, BioNTech/Pfizer aşısının yeni türlere karşı da koruma sağladığına işaret ediyor. Ama aşının daha az etkili olduğu belirtiliyor.
Yakında onay alabileceği belirtilen iki yeni koronavirüs aşısıyla (Novavax ve Janssen) ilgili veriler bunların da bir ölçüde koruma sağladığını ortaya koyuyor.
Oxford-AstraZeneca uzmanları, aşılarının yeni İngiltere varyantına karşı da koruma sağladığını söylüyor. Uzmanlar, bu aşının ağır Covid-19 hastalıklarına karşı hâlâ koruma sağlamasına karşın Güney Afrika varyantına karşı daha az etkili olduğunu belirtiyor.
Moderna'nın ilk sonuçları da aşının Güney Afrika varyantına karşı etkili olduğunu gösteriyor. Ancak uzmanlar, bu varyantta bağışıklık tepkisinin güçlü ve uzun süreli olmayabileceğine dikkat çekiyor.
Uzmanlar, ileride çok daha farklı varyantların ortaya çıkabileceğini ancak, en kötü senaryoda bile aşıların birkaç hafta ya da aç içinde yeniden tasarlanabileceğini veya bunlar üzerinde değişiklik yapılabileceğini söylüyor.
Grip aşısının her yıl yeni türleri kapsayacak şekilde güncellendiği gibi koronavirüs aşılarının da yenilenebileceği belirtiliyor.
Varyantlarla ilgili ne tür çalışmalar yapılıyor?
Dünya genelinde bilim insanları, yeni ortaya çıkan varyantları yakından izliyor.
Uzmanlar, ihtiyaç duyulması olasılığına karşı koronavirüs aşılarının güncellenmesi için çalışmalar yürütüyor.
İngiltere hükümeti, yeni varyantlara karşı aşı geliştirmesi için CureVac şirketiyle anlaşma imzaladı.
Ülkenin bazı bölgelerinde Güney Afrika varyantı ve E484K mutasyonu içeren diğer koronavirüs versiyonları için acil test programı uygulanıyor.