Covid varyantları için Küresel Salgın Radarı: İngiltere'nin de desteklediği yeni pandemileri önleme projesi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve İngiltere merkezli Wellcome Trust vakfının öncülüğünde, dünyadaki yeni Covid varyantlarını takip etmek üzere "Küresel Salgın Radarı" geliştirilmesi planlanıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni pandemilerin ortaya çıkmasını engellemek üzere küresel bir gözetim ağı kurulmasına destek vereceklerini duyurdu.

Johnson, İngiltere'nin G7 liderliğinin "mutlak önceliğinin", dünyanın gelecekteki sağlık tehditlerine iyi hazırlanması olduğunu kaydetti:

"Bir daha aramızda kontrolsüz yayılan bir virüse hazırlıksız yakalanmamalıyız. Gerçek zamanlı veri paylaşımı yapabilen, 21. yüzyıla uygun bir hastalık gözetim sistemi inşa etmeliyiz. Küresel Salgın Radarı, yeni varyantlara ve patojenlere karşı tetikte olmamızı ve hızlıca aşı ve tedavi geliştirerek bunları yerinde durdurmamızı sağlayacak."

Henüz girişim safhasındaki mekanizmanın, İngiliz sağlık uzmanlarının oluşturacağı gözetim merkezleri üzerine bina edilebileceği ve sistemin yıl sonundan önce faaliyete geçebileceği de ifade edildi.

WHO Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, İngiltere'nin patojen gözetimi ve dizilemenin yanı sıra aşı geliştirmede "güçlü bir örnek" teşkil ettiğini söyledi.

Ghebreyesus, "İngiltere'nin WHO'yla işbirliği yaparak güçlü bir küresel gözetim ağı için işbirliği yapacak olmasından çok memnunum" dedi.

'Bu bir uyarı alarmıydı'

İngiltere Başbakanı Johnson mesajlarını, Cuma günü İtalya ve AB'nin ortaklaşa ev sahipliğinde Roma'da düzenlenecek Küresel Sağlık Zirvesi öncesinde paylaştı.

Sağlık alanında araştırmalar yapan Wellcome Trust Direktörü Jeremy Farrar da, "Bu salgın hızlı yayılan bulaşıcı hastalıkların yarattığı tehdit için güçlü bir uyarı sinyaliydi. Yerel, ulusal ve uluslararası hastalık gözetim ağları konusunda oldukça geciktik" yorumunu yaptı.

İngiltere 3-4 Haziran'da G7 Sağlık Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak.