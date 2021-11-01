Covid: Tayland 18 ay sonra 60'tan fazla ülkeden aşılı turistlere kapılarını açtı

Tayland 18 ay sonra turistlere kapılarını açtı, 60'tan fazla "düşük riskli" ülkeden Covid aşılı turistlerin ülkeye karantinaya girmeden seyahat etmesine izin verdi.

Bugün, on binlerce turistin ülkeye varması bekleniyor.

Gelecek yıl turist sayısının 15 milyona ulaşacağı ve 30 milyar dolardan fazla bir gelir getireceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, sadece yaklaşık %42'sinin tam aşılı olduğu ülke nüfusunun çoğu halen kısıtlamalarla karşı karşıya.

Başkent Bangkok ve turistik Puket'in havaalanlarında Pazartesi sabahı çoğu Avrupalı turistler koruyucu ekipman giymiş personel tarafından karşılandı.

25 yaşındaki Alman turist Marcel Florian Popp, havaalanında arkadaşları ile birlikte pasaport kontrolünden geçtikten sonra, "Evrak işleri büyük çaba ve mücadele gerektirdi, ancak tekrar seyahat etmek ve normal hayata dönmek iyi hissettirdi" dedi.

Ülkenin uluslararası havalimanlarını yöneten kurum, Bangkok'un Suvarnabhumi Havalimanı'na Pazartesi günü 30 bin yolcunun varmasının beklendiğini açıkladı.

Ziyaretçilerin uçaktan indiklerinde Covid-19 testi yaptırmaları ve ülkede özgürce seyahat etmelerine izin verilmeden önce sonuçları beklemek için hükümet onaylı bir otelde bir gece geçirmeleri gerekiyor.

'Tünelin ucunda ışık'

Tayland'da hâlâ günde yaklaşık 10 bin yeni koronavirüs vakası görülüyor.

Tur rehberi Chaiyagorn Boonyapak BBC'ye yaptığı açıklamada, "Tünelin ucunda belli belirsiz ışık görmek gibi - iki yıldır çalışamadık" dedi. Fakat müşteriler ve tur şirketleri, onunla ve diğer tur rehberleriyle henüz iletişime geçmedi ve turların tekrar düzenlenmeye başlaması bir ayı bulabilir.

Boonyapak, "Hükümetin ülkeyi gerçekten sorunsuz bir şekilde açıp açamayacağını bilmiyoruz ama umarım bunu yapabilirler. İşe dönmeyi çok isteriz" diye konuştu.

Koronavirüs pandemisi, daha önce yılda 40 milyon turist çeken Tayland ekonomisini vurdu. Geçen yıl, ülkeye giden turist sayısı %80'den fazla azaldı.

Seyahat kısıtlamaları kaldırılanlar arasında ABD, İngiltere, Çin, Japonya ve çoğu Avrupa ülkesi bulunuyor.

"Düşük riskli" görülen ve seyahate izin verilen ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.

Tayland hükümeti 2023 yılına kadar turizm gelirlerinin pandemi öncesi seviyelere geri döneceğini tahmin ediyor ancak birçok sektör uzmanı Çin'in sınır geçişlerini kapatmasının sektörün toparlanmasını engelleyeceğini söylüyor.

Pandemiden önce, ülkeye en fazla Çinli turistler seyahat ediyordu. Ülkeye 2019'da Çin'den yaklaşık 12 milyon turist gitti.

Getty Images Turistler Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'na varmaya başladı

Bangkok'un ünlü turistik caddesi Khao San Yolu'nun kalbinde yer alan küçük bir hostel olan TALES Khao San'ın sahibi Wiwan Siriwasaeree, turizmin pandemi öncesi seviyelere dönmesi konusunda iyimser değil:

"Khoa San'daki durum eski haline dönmezse ne yaparım diye düşündüm, bundan çok korkuyorum.

"Turistlerin ülkeye girmesine izin verdikten sonra Covid-19 vakalarının tekrar artmasından korkuyoruz. O zaman yeniden mi karantinaya gireceğiz?"

Bölgedeki bir restoranın sahibi olan Peeti Kulsirorat da, turistlerin vaka sayısında ani bir artışa yol açmasından korkuyor:

"O zaman yine turizm sektörü suçlanacak."

Kulsirorat, devam eden kısıtlamaların - ülkenin çoğunda içki satamama da dahil olmak üzere - turistlerin tatillerini olumsuz etkileyeceğini söyledi:

"(Turistler) buraya gelirlerse ve birçok şey yasaklanıp kapatılırsa, buraya gelmelerinin ne anlamı var? Sonunda insanlar tüm bu kısıtlamalardan sıkılmaya başlayacak."

Ülkenin popüler adası Puket'te de salgın, ekonomiyi durma noktasına getirdi.

Kamala plajında şezlongları ve meyve suyu barı olan Dit, 2019'da günde yaklaşık 150 dolar kazandığını söyledi ve ekledi:

"Pandemi zamanında ise hayatta kalabilmek için birikimlerimizi kullanmak, sebze yetiştirmek ve balık tutmak zorundaydık."

Şimdi, aylarca kapalı kaldıktan sonra meyve suyu barı yeniden açıldı ve Dit her gün yaklaşık 30 dolar kazanıyor, "Tüm şezlongların hemen dolmasını beklemiyoruz" diyor.