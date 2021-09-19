Covid önlemleri protestosunda Macron'u Hitler gibi resmeden posterin sahibine 10 bin Euro ceza verildi

Fransa’da mahkeme, Covid-19 önlemlerine karşı düzenlenen protestolarda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Adolf Hitler olarak gösteren posterin yer aldığı billboardun sahibine 10 bin Euro ceza verdi.

Euronews’da yer alan habere göre, posterin yer aldığı billboardın sahibi Michel-Ange Flori, Twitter’dan yaptığı açıklamada karara itiraz edeceğini söyledi ve devam etti “İnanamıyorum. Bugün Toulon’da karikatür hakkı gömüldü” Flori’nin avukatı da müvekkilinin karikatür hakkının ihlal edildiğini söyledi.

Macron, temmuz sonunda kendisini Nazi lideri olarak resmeden Flouri’ye dava açmıştı. Posterde, “İtaat edin, aşı olun” yazıyordu.

Flori’nin yaşadığı bölgede 600 billboard sahibi olduğu, iki tanesini kendi tweetlerini paylaşmak gibi kişisel isteklerine göre kullandığı belirtildi.

Dava edildikten sonra Flori iki Macron posteri daha yaparak bu kez Fransa Cumhurbaşkanı’nı Fransa’nın son kralı Louis XVI’ya benzetti.